<span style='text-decoration: underline;'>Un bus entre en collision avec un camion et un véhicule utilitaire</span>:<br><span style='color:red;'>8 morts et 24 blessés dans un accident de la route à Tiaret</span>

Un bus entre en collision avec un camion et un véhicule utilitaire : 8 morts et 24 blessés dans un accident de la route à Tiaret

Huit personnes ont trouvé la mort et 24 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu mercredi à Tiaret, a-t-on appris du Directeur de la santé de la wilaya, Mahfoud Arfi. Ce drame s’est produit sur la Route nationale 14 (RN 14), lorsqu’un bus reliant les communes d’Aïn El-Hadid et de Frenda est entré en collision avec un camion et un véhicule utilitaire, à hauteur de la localité d’Ouled Yahia entre Aïn El-Hadid et Takhemaret, a indiqué la Protection civile de la wilaya. L’intervention de la Protection civile a permis d’évacuer les corps sans vie vers et les blessés vers l’hôpital de Frenda. Le Directeur de la santé a fait savoir que la gravité des blessures de certains a incité à leur transfert vers l’hôpital «Youssef Damerdji» du chef-lieu de wilaya.