<span style='text-decoration: underline;'>Commerce </span>:<br><span style='color:red;'>8 secteurs identifiés pour diversifier les exportations</span>

Le ministre du Commerce Mohamed Djellab, a souligné hier à Alger, la nécessité urgente pour diversifier les produits destinés à l’export, tout en rappelant l’adoption des pouvoirs publics du nouveau modèle de croissance économique (2016-2030), basé sur une approche consacrant une certaine complémentarité entre le marché et un rôle régulateur de l’Etat.

Le ministre qui intervenait lors de la 3e consultation nationale sur l’élaboration d’une stratégie de diversification des exportations, afin de renforcer la durabilité et d’améliorer les capacités du pays, organisée au niveau d’Alger, a estimé que cette approche a comme principal objectif «la consécration d’une plus grande liberté pour l’initiative privée et l’amélioration du climat des affaires, en vue de promouvoir et d’intensifier l’investissement pour une accélération de la diversification de l’économie et des exportations, d’autant plus que l’Algérie aspire à devenir un acteur actif dans le système commercial multilatéral particulièrement au plan régional au titre de la mise en œuvre de la ZLECAF». M. Djellab qui a reconnu la complexité des problèmes de développement et de diversification des exportations, a indiqué que «seule une action concertée et ancrée à une vision claire, pourrait permettre d’y faire face aux problèmes». «Nous avons inscrit la réalisation de cette étude de la SNE, dont la mise en place est basée sur une approche inclusive et participative» a-t-il dit, avant d’indiquer que les services de son département ont identifié 8 secteurs et 4 fonctions horizontales pour les mettre à l’international. Sur ce point, le ministre a affiché son optimisme et sa reconnaissance quant à la participation et l’implication des différents acteurs, publics ou privés, à la conception et la mise en œuvre future de cette stratégie.

Concernant les produits identifiés, il s’agit notamment des produits pharmaceutiques, des produits des TIC, des produits alimentaires et agricoles, des équipements de l’automobile, des équipements électroménagers, des produits de la pétrochimie, des textiles et cuir, des matériaux de constructions et le tourisme. «Pour impliquer ces secteurs, il faut qu’on analyse les fonctions horizontales qui vont appuyer les secteurs évoqués avant de les mettre à l’international» a-t-il dit et d’ajouter «nous avons sélectionné la fonction information et promotion commerciale, la gestion de qualité de certification, la facilitation des échanges logistiques et la fonction de financement de l’export». Selon lui, il y a des groupes qui sont constitués en faveur des huit secteurs et quatre fonctions horizontales, ils se sont réunis pour travailler en atelier. «Toute une analyse par secteur et fonction sera faite pour voir quelles sont les améliorations qu’on peut mettre en œuvre pour que ces secteurs passent à l’international», a insisté le ministre.

Le ministre du Commerce a annoncé, par ailleurs, la préparation d’une feuille de route lors de la prochaine session qui est programmée pour le début du mois de juin. «Nous allons tracer les contours de la stratégie nationale de diversification des exportations et cette feuille de route, une fois réalisée, nous allons la présenter au gouvernement» souligne le ministre. Pour la deuxième phase, précise le ministre, nous allons identifier les intenses de mises en œuvre de la feuille de route, il y aura un autre travail qui va démarrer le mois de juillet pour attaquer la mise en œuvre de la stratégie nationale de diversification des exportations.

Alger: Noreddine Oumessaoud