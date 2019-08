<span style='text-decoration: underline;'>À qui la faute ?</span>:<br><span style='color:red;'>80% du vieux bâti appartient aux privés</span>

Le relogement est un épineux problème quand on sait le nombre de familles qui continuent à vivre dans des habitations menaçant ruines. Des habitations qui constituent un danger permanent puisqu’elles menacent de s’effondrer à tout moment. À qui donc la faute ?

A commencer par les occupants de ces vieilles bâtisses jusqu’aux propriétaires des immeubles laissant la situation à la traîne malgré les coups de sommation des services techniques délivrant des attestations de périls à chacune de leurs sorties.

Là est toute la question ; à qui appartiennent réellement tous ces immeubles dont les signes de dégradations avancées sont de visu perceptibles aussi bien de l’extérieur qu’à l’intérieur de ces dizaines de bâtiments n’offrant plus un cadre de vie idoine. Sidérantes sont les conclusions des rapports établis par les services en charge de cette problématique. En effet, 80% de ces immeubles appartiennent à des propriétaires privés.

Là encore, ces locataires n’en croient en rien hormis au pécule qu’ils engrangent au comptant dés qu’ils signent les contrats de location chez les notaires. Les occupants casquent rubis sur ongles les frais de leur occupation des lieux avant que le propriétaire ne s’évapore dans la nature pour ne revenir à la charge un mois avant l’expiration du contrat conclu par les deux parties, l’occupant et le propriétaire. Ce dernier somme l’occupant de quitter les lieux ou l’invite au renouvellement de la location sans juger utile de faire appel aux services techniques. En d’autres termes, le laisser aller est d’autant plus important que les services techniques sont, eux aussi, aux abonnés absents. Ça craque et des mesures urgentes s’imposent.

Des dizaines, voire plus, de familles sont menacées. De jour comme de nuit, elles craignent un drame. Pour cause, la décrépitude des habitations dont la construction remontant à plusieurs décennies, voire à plus d’un siècle, a atteint ses limites. Plusieurs centaines d’habitations sont tout simplement en sursis attendant la petite secousse pour qu’elles s’écroulent comme un château de cartes. À qui donc la faute ? Une telle question pose, à plus d’un titre, un sérieux problème aussi bien aux responsables locaux en charge de l’habitat que ces populations occupants des habitations aux murs lézardés. Un peu partout dans la ville abritant la capitale de l’Ouest, le vieux bâti pose problème.

Les autorités locales ont fait le nécessaire en recensant ces habitations en décrépitude, elles en ont également agi à la hauteur de l’événement en renforçant la prise en charge de toutes familles vivant sous la menace d’être ensevelies. Nombreuses sont donc ces familles ayant bénéficié des habitations décentes dans le cadre de la politique du relogement à tel point que le décompte des familles relogées est difficile à établir tellement ces opérations se poursuivent et sont multipliées chaque année. Dans un premier recensement opéré, les services de l’habitat ont répertorié prés de 2 000 immeubles classés dans la zone rouge. Leur écroulement est imminent. Des chiffres effrayants.

Mohamed Aissaoui