<span style='text-decoration: underline;'>MDN </span>:<br><span style='color:red;'>80 orpailleurs arrêtés à Djanet</span>

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a arrêté, dimanche à Djanet, 80 orpailleurs et saisi plusieurs véhicules, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense Nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté, le 09 juin 2019 à Djanet/4eRM, quatre-vingt (80) orpailleurs et saisi quatre (04) camions, trois (03) véhicules tout-terrain, treize (13) groupes électrogènes et cinq (05) marteaux piqueurs», précise le communique. D’autre part, «des Garde-côtes ont saisi, lors d’opérations distinctes à Tlemcen et Aïn Témouchent /2eRM, (96,77) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Relizane, un narcotrafiquant en possession de (9,334) kilogrammes de la même substance». De même, «des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Batna et Sétif/5eRM, deux (02) personnes et saisi deux (02) fusils et une quantité de munitions (1000 cartouches», ajoute le communiqué du MDN.