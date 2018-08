<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la route</span>:<br><span style='color:red;'>804 morts et près de 30.000 blessés au premier semestre 2018</span>

Les routes algériennes sont devenues plus meurtrières que les maladies chroniques. Ainsi, les accidents de la route ont causé le décès de 804 personnes et des blessures à 29.916 autres, au premier semestre de l’année en cours.

A la lumière de ces chiffres, et même si le nombre des tués a diminué, il n’empêche qu’un décès par accident est un décès de trop. Il est impératif de mettre l’accent sur les campagnes de sensibilisation et la prise de mesures coercitives pour enfin sortir de cette hécatombe qui endeuille des milliers de familles en Algérie.

Le nombre des victimes des accidents de la route en Algérie a connu une baisse durant les dernières années et ce, grâce aux mesures de sécurité routière et aux procédures juridiques rigoureuses contenues dans la nouvelle législation, ainsi qu’aux campagnes de sensibilisation ayant contribué à une baisse continue des indicateurs de l’insécurité routière. D’ailleurs, d’après le bilan des services de la Protection civile rendu hier public, le nombre de pertes humaines sur la route a enregistré une baisse «significative» de 7,69% décès et 7,61% blessés, par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre de blessés qui est de 24.906 enregistre également une baisse de 8,82%, indique une analyse comparative des statistiques des accidents de la route établie par ces services.

Selon la même source, le nombre le plus élevé de personnes décédées et blessées a été enregistré lors de collisions frontales et de renversements de véhicules, soit plus de 74%, tandis que le nombre de personnes mortes ou blessées après avoir été heurtées par des véhicules est de 21%.

Le pourcentage de victimes décédées de sexe masculin s’élève à 76%, alors que les victimes de sexe féminin représentent 11%. Les enfants constituent, quant à eux, 13% des victimes.

Quant au type de moyens de transport impliqués dans les accidents de la route, l’étude montre que les véhicules légers restent en tête avec 74%, suivis des motos et bicyclettes, puis des camions, avec respectivement 12% et 10,60%.

Selon les mêmes statistiques, 43,38% des accidents de la circulation ont été enregistrés au niveau des routes nationales, et la plupart sont survenus entre 16h00 et 20h00. Le mois de juin a connu le plus grand nombre d’accidents alors que le mois de février le nombre le plus bas. Ain Defla demeure la wilaya qui a enregistré le nombre le plus élevé d’accidents, durant les 6 premiers mois de l’année 2018, avec 37 personnes décédées et 744 autres blessées.

À noter que durant l’année écoulée, 3.639 personnes ont trouvé la mort et 36.287 autres ont été blessées dans 25.038 accidents de la route, enregistrant une baisse du nombre d’accidents (-13.23%), du nombre de morts, (-08.84%) et du nombre de blessés, (-17.54%)», alors qu’en 2016, il a été enregistré 3.992 morts dans 28.856 accidents.

Selon les statistiques fournies, par le laboratoire de transport à l’université de Batna en 2016, le montant des dégâts matériels annuels dépasse les 100 milliards DA,

Alger Noreddine Oumessaoud