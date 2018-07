<span style='text-decoration: underline;'>Uniquement à Alger </span>:<br><span style='color:red;'>82 tonnes de pain jetées à la poubelle en six mois</span>

Malgré les différentes mesures prises par les autorités concernées, le phénomène du gaspillage du pain persiste et les chiffres des quantités jetées donnent le tournis.

Le gaspillage du pain, qui est très répandu notamment au niveau des grandes agglomérations du pays, enregistre un pic durant le mois sacré du Ramadhan. Rien qu’à Alger, les ménages ont gaspillé plus de 82 tonnes de pain au cours des premiers six mois de l’année 2018.

Dans une déclaration à l’agence APS, Nassima Yaakoubi, chargée de communication de NETCOM, une entreprise spécialisée dans la collecte, a indiqué hier qu’entre janvier et juin de cette année 2018, les Algérois ont jeté dans les poubelles 82 tonnes de pain. «En 6 mois, 280 386 tonnes de déchets ménagers au niveau de 26 communes de la capitale, dont 42.56 tonnes de pain et l’opération de collecte et de tri des déchets a nécessité la mobilisation de 8000 bennes à ordures» a-t-elle fait savoir.

En effet, les responsables de «NETCOM» et «EXTRANET», les deux entreprises spécialisées dans la collecte de déchets au niveau de la wilaya d`Alger, ont indiqué à la même source, qu’«environ 600.000 tonnes de déchets ménagers ont été collectées et une quantité de 82 tonnes de pain a été récupérée durant le premier semestre de 2018». Pour sa part, le directeur des études et de développement d’EXTRANET» Boutheldja Karim, a fait état pour la même période, de «la collecte de 302 682 tonnes de déchets ménagers dont 39.37 tonnes de pain à travers les 31 communes de la capitale couvertes», notant que les quantités collectées, ont enregistré une hausse de 0.21% par rapport à la même période de l’année 2017. Par ailleurs, et concernant les opérations de tri-sélectif, NETCOM a pu récupérer à travers les 80 centres de tri mis en place, 1770 tonnes de cartons et plus de 21 tonnes de plastique.

Quant à Extranet, elle a récupéré à travers ses 108 centres de tri, près de 990 tonnes de carton et papier et 22.72 tonnes de pneus usés. Selon la même source, les agents d’intervention sur le terrain relevant de l’entreprise ExtraNet, représentent 93% du nombre total des employés (plus de 5.200). Aussi, des camions de différentes catégories ont été mobilisés ce qui a permis à l’entreprise de moderniser ses moyens à travers, notamment l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion et le suivi des opérations.

Alger: Samir Hamiche