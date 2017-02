<span style='text-decoration: underline;'>Tennis/Tournoi ITF juniors “Ben Aknoun’’</span>:<br><span style='color:red;'>83 tennismen de 22 pays présents</span>

Quatre-vingt-trois (83) tennismen représentant 22 pays sont engagés dans le tournoi international juniors, organisé du 19 au 25 février au Tennis Club «Les Palmiers» de Ben Aknoun (Alger).

Les 48 garçons et 35 filles engagés dans cette compétition de grade 5 représentent le Maroc, l’Allemagne, la Colombie, la Tunisie, l’Espagne, la France, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Mozambique, la Namibie, la Finlande, les Pays-Bas, la Turquie, l’Italie, le Canada, l’Inde, les Etats-Unis, l’Egypte, le Cameroun, la Russie, Madagascar et l’Algérie, pays hôte de ce tournoi, officié par le juge-arbitre Hakim Fatah. L’Algérie est représentée par un total de 16 tennismen : 13 garçons et 3 filles qui avaient participé au tournoi Mehdi-Bouras, clôturé samedi au Tennis Club d’Hydra (Alger). Chez les garçons, les représentants algériens sont : Youcef Rihane, vainqueur du tournoi Mehdi-Bouras, Toufik Sahtali, Mohamed-Racym Rahim, Samir Hamza Reguig, Amine Yemi, Yanis Azzi, Yanis Benmansour, Redouane Sebih, Mohamed Forkane Lebdi, Anis Mehand Mokhbi, Aymen Abderrahmane Ali Moussa, Mohamed Ali Abibsi et Khalil Adel Radjaâ. Côté filles, les couleurs nationales seront défendues par Lynda Benkaddour, Houria Boukholda et Meriem Azzoug. Hamza Khelassi sera le directeur de ce tournoi, organisé par la Fédération algérienne de tennis, en collaboration avec le Tennis Club de Ben Aknoun. Les journées de dimanche et lundi seront consacrées aux qualifications, alors que le tableau final se déroulera du 21 au 25 février.