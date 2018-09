<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>86 décès par noyade à travers les 14 wilayas côtières</span>

Durant la saison estivale de 2018, les éléments de la Protection civile ont enregistré 86 cas de noyades dont 48 au niveau des plages interdites.

Selon un communiqué de la Direction générale de la protection civile, 38 cas de décès par noyade ont été enregistrés au niveau des plages autorisées à la baignade dont 13 survenus en dehors des horaires de surveillance. À noter, que les wilayas ayant enregistré le plus de décès, sont Bejaia avec 14 noyades, suivie de Jijel avec 13 et Mostaganem avec 10 noyades. Concernant les noyades au niveau des plans d’eau (barrages, oueds, lacs, mares, retenues collinaires, piscines et bassins), rappelons-le, les éléments de la Protection civile on enregistré 80 décès. 10 cas de noyade ont été enregistrés dans des barrages, 16 dans des oueds, 32 dans des mares, 11 dans des retenues collinaires et 11 dans des bassins et piscines.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont enregistré durant la saison estivale 2018 (du 1er juin au 31 août 2018) au niveau des 401 plages autorisées à la baignade, 72 820 interventions.

Ainsi, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages et des baignades, les secours de la Protection civile ont pu sauver 48 381 personnes dont 19 233 ont été traitées sur place (au niveau des postes de secours des plages) pour différents types de blessures et 4207 blessés ont été évacués vers les structures sanitaires.

En ce qui concerne les accidents causés par des engins nautiques, les secours ont enregistré 13 blessés et 4 décès dont 1 à Mostaganem, 1 à Tipaza, 1 à Alger et 1 à Tizi-Ouzou, souligne un communiqué de la Protection civile.

18 millions d’estivants ont visité Oran

En ce qui concerne la fréquentation des plages au niveau national, les services de la Protection civile ont recensé environ 105 millions d’estivants, un nombre en baisse par rapport à la même période de l’année écoulée avec 130 millions d’estivants. Les wilayas qui ont enregistré la plus grande affluence, sont celles de l’Ouest du pays. Il s’agit en premier lieu, de la wilaya d’Oran, capitale de l’Ouest, avec 18 millions d’estivants, un nombre en hausse par rapport à la même période de l’année passée (17 millions), suivie par Boumerdes avec 14 millions d’estivants, Ain Témouchent avec 12 millions d’estivants et Mostaganem avec 11 millions d’estivants. Cette année, les wilayas de Bejaia et Jijel n’ont pas été citées par le bilan de la Protection civile et ce, en raison de la baisse des estivants.

A rappeler que, durant la saison estivale de 2017, les wilayas d’Oran et Ain Témouchent ont réalisé le plus fort nombre d’estivants en enregistrant plus de 17 millions pour chacune de ces wilayas de la région ouest du pays. Mostaganem avait enregistré quant à elle, un chiffre de près de 16,5 millions d’estivants, dépassant de loin la capitale, Alger, avec près de 4,8 millions. Jijel pour sa part, a été visitée par plus de 13 millions, alors que le faible flux avait été observé au niveau des plages d’Annaba, avec un peu plus de 2,6 millions d’estivants.

Alger: Noreddine Oumessaoud