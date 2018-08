<span style='text-decoration: underline;'>Centre de transfusion sanguine de l’EHU </span>:<br><span style='color:red;'>8728 poches de sang collectées depuis le début de l’année</span>

Des milliers de personnes ont un jour besoin de sang, ce liquide biologique vital incontournable qui demeure au centre de la vie de tout être vivant, est utilisé pour soigner des patients gravement malades ; raison pour laquelle, l’équipe du centre de transfusion sanguine (CTS) de l’EHU d’Oran travaille d’arrache-pied jour et nuit afin d’éviter la pénurie de sang pour pouvoir sauver des vies en faisant face à des situations d’urgence.

Le centre de transfusion sanguine de l’EHU a pour objectif essentiel la sécurité du donneur tout autant que le receveur de sang soit, toute personne entrant dans le circuit du don de sang. En effet, ce service a pour mission de collecter, d’analyser, de préparer, de conditionner et de conserver le sang humain et ses dérivés en vue de leur distribution aux services de l’EHU d’ Oran d’une part et aux diverses structures hospitalières et privées, d’une autre part. Durant le premier semestre de l’année en cours, les prélèvements enregistrés au CTS de l’EHU ont permis de collecter 8728 poches de sang dont 33 collectées grâce aux caravanes mobiles effectuées dans différents lieux de la wilaya d’Oran tel que les mosquées « IBN BADIS, EL QODS »,le boulevard de front de mer, les universités, des entreprises ainsi que des endroits publics.

L’opération de collecte est garantie par une équipe composée de 4 personnes qui assure non seulement le prélèvement du sang mais se consacre aussi à la sensibilisation d’un grand nombre de donneurs tout en motivant les citoyens consciencieux à œuvrer pour la santé d’autrui en fournissant des pochettes de sang pour sauver des vies humaines et venir en aide aux malades. Il est important de noter qu’une seule pochette de sang peut sauver plus d’une vie du fait que ce liquide vital est composé de globules rouges, plaquettes et plasma. Le CTS de l’EHU a assuré durant la même période la distribution de plus de 9509 poches de sang à ses différents services et plus de 4049 poches pour les établissements sanitaires publiques ainsi que les cliniques privées. Malgré cela la demande demeure forte d’autant plus que le sang collecté a une durée d’utilisation limitée. Nous rappelons que le CTS de L’EHU 1er novembre est ouvert pour les donneurs tous les jours de la semaine de 9heure jusqu’à 19heure Un appel est donc lancé aux âmes charitables pour les inciter à donner régulièrement de leur sang, un don qui permettra à coup sûr de sauver des vies.

Fethi Mohamed