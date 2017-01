<span style='text-decoration: underline;'>Criminalité </span>:<br><span style='color:red;'>88 605 affaires traitées par la police à Alger en 2016</span>

88 605 affaires de criminalité urbaine et de trafic de drogue, entre autres, ont été enregistrées en 2016 au niveau de la wilaya d’Alger. Ces chiffres ont été rendus publics hier par l’inspection régionale de la police sise à Château Neuf à Alger qui a présenté un bilan annuel.

Lors d’une conférence de presse tenue hier, Rabah Mahmoud, contrôleur et inspecteur de la police régionale d’Alger, a affirmé que les services de la sûreté nationale de la wilaya d’Alger, ont enregistré 88 605 affaires en 2016 contre 85 495 en 2015, soit une hausse de 0,50%.

«En 2016, la police régionale d’Alger, a traité dans le cadre de son activité, plus de 29 780 affaires liées à l’atteinte aux personnes dont 23 053 ont été résolues et plus de 29 283 affaires liées à l’atteinte aux biens dont 8 176 ont été réglées».

Le même intervenant a avancé un nombre que 8 934 affaires liées à l’argent public ont été enregistrées en 2016 dont 8 717 ont été résolues. Le nombre d’inculpés pour ces infractions dépasse 11 000 personnes. S’agissant des crimes économiques et financiers, M. Mahmoud a dévoilé un chiffre de 3 777 affaires enregistrées en 2016 contre 3 391 en 2015. Le chiffre est en hausse de 10,21%, détaille le conférencier. Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont pu résoudre un total de 2 288 affaires dont 3 sont liées au blanchiment d’argent. Près de 3 000 personnes ont été mises en examen précise-t-il. La wilaya d’Alger demeure en tête sur la liste s’agissant de ce type de crime avec 2039 affaires relevées, suivies par la wilaya de Blida avec 332 affaires et de la wilaya de Chlef avec 257 affaires. La wilaya de Tizi-Ouzou (216 affaires), vient en quatrième position suivie de M’Sila (170 affaires). La sécurité régionale de la wilaya d’Alger, a comptabilisé par ailleurs, près de 400 affaires ayant trait à la cybercriminalité. Ceci est lié généralement, selon M. Mahmoud à l’atteinte aux personnes et la publication de données portant atteinte à l’ordre public. La wilaya d’Alger figure toujours en première position avec 92 affaires enregistrées suivie de Blida, Tipaza, Boumerdès et Aïn Defla.

Les affaires liées à la drogue en hausse de 29%

Le bilan annuel présenté aujourd’hui par la Sécurité régionale d’Alger, comporte également des crimes ayant trait en particulier à la drogue. En fait, il a été enregistré près de 15 394 affaires en 2016 contre 10 927 en 2015, en augmentation de 29,01%. Les services concernés, ont saisi près de 5 415 kilogrammes de cannabis, 8 776 de cocaïne et 222 960 de psychotropes. Plus de 12 500 affaires sont enregistrées dans la wilaya d’Alger. La wilaya de Blida est concernée par 558 cas, Tipaza par 392 et Chlef par 385 affaires. Les services de la sécurité ont comptabilisé 58 692 opérations. Environ 600 000 personnes font objet de contrôle civil, plus de 29 000 en état de garde à vue et plus de 2 600 personnes recherchées.

Pour ce qui est des accidents de la route, les services de la sécurité d’Alger ont enregistré 4 412 accidents en 2016 contre 4 400 en 2015. Le nombre de blessés dépasse les 5 200. Les décès par contre, ont atteint les 174. Alger est en tête des autres wilayas en termes du nombre d’accidents de la circulation avec 850 cas enregistrés en 2016 contre 960 en 2015. Les services de la police ont, aussi enregistré plus de 86 000 cas de retraits de permis en 2016 contre plus de 76 000 en 2015 conclut la même source.

Wahida Oumessaoud