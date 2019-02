<span style='text-decoration: underline;'>Asphyxie au monoxyde de carbone </span>:<br><span style='color:red;'>9 décès en 48 heures à Alger et Skikda</span>

Neuf (09) personnes sont décédées à Alger et Skikda, durant les dernières 48 heures, par asphyxie au monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains, indique, samedi dans un communiqué, la Protection civile.

«Les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 23 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains, à Blida, Alger, Skikda, Constantine, Jijel, Ain Defla, Djelfa, Tlemcen, Béchar, Saïda, M’sila et Annaba», précise la même source. «Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures de santé par les secours de la protection. Par contre, 09 personnes sont décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone CO émanant de chauffe-bains, dont 06 à Alger et 03 autres à Skikda», est-il détaillé.