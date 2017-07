<span style='text-decoration: underline;'>Sur une période de 48 heures </span>:<br><span style='color:red;'>9 décès par noyade et 9 autres dans des accidents de la circulation enregistrés</span>

Durant ces derniers jours, marqués par de grandes chaleurs où les températures ont atteint des niveaux très élevés à cause notamment d’importants incendies, le nombre de morts par noyade a enregistré une hausse inquiétante.

En effet, la forte chaleur ayant marqué ces derniers jours, a poussé un nombre de jeunes à risquer leurs vies en se baignant dans les barrages, retenues d’eau et dans des plages non surveillées. Malgré les mises en garde de la Protection civile, de nombreux citoyens continuent encore à se diriger vers des lieux à haut risque et sans surveillance. D’ailleurs, durant ces dernières 48 heures, la protection civile a enregistré la mort par noyade de 5 personnes au niveau des plages et 4 autres décès par noyade dans les réserves d’eau.

Dans un communiqué rendu public hier, la cellule de communication de la Protection civile affirme que «5 cas de décès par noyade en mer ont été enregistrés durant la même période aux niveaux des wilayas suivantes: wilaya de Bejaia, une personne décédée noyée en mer, dans la plage interdite à la baignade, commune de Melbou wilaya de Skikda, une personne décédée noyée en mer à la plage interdite à la baignade, commune de Ain Zouit daïra d’El Hadaiek, wilaya de Mostaganem, une personne décédée noyée en mer dans une zone rocheuse interdite à la baignade commune de Sidi Lakhder, wilaya de Tipaza, une personne décédée noyée en mer dans une zone rocheuse interdite à la baignade, commune de Tipaza, wilaya de Boumerdés, une personne décédée noyée en mer à la plage interdite à la baignade, commune de Sidi Daoud».

A signaler aussi, que 4 cas de décès par noyade dans les réserves d’eau, ont été enregistrés dans les wilayas suivantes: wilaya de Guelma, une personne décédée noyée dans une mare d’eau au lieu dit Mechtet Ain Cheka, commune de Hammam N’Bail, wilaya de Setif, une personne décédée noyée le premier cas il s’agit d’une personne décédée noyée dans un barrage au lieu dit: El Mouane, commune d’El Ouricia, daïra de Ain Arnet, le deuxième cas il s’agit de deux personnes décédées noyées dans un oued au lieu dit: Les Cascades d’Oued El Bred, commune de Tizi N’Bechar, daïra de Amoucha.

Par ailleurs, la même source affirme que durant la période du 13 au 15 juillet 2017 arrêté hier matin à 8 heures, (les dernières 48 heures), les unités de la Protection civile ont enregistré 5495 interventions dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité… etc.

Egalement, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 16 accidents ayant causé le décès à 9 personnes sur les lieux d’accidents et 45 autres blessées, traitées sur place puis, évacuées vers les structures hospitalières par les éléments de la Protection civile.

Concernant le dispositif de la protection civile pour la lutte contre les incendies feux de forêts et maquis, nos secours ont procédé à l’extinction de 97 incendies de forêts, 26 incendies de maquis, ainsi que 4 incendies de récoltes, avec des pertes estimées à 1082,5 ha de forêts, 267 ha de maquis, 49 ha de blé, 8494 bottes de foin, 1633 arbres fruitiers ravagés par les flammes.

Alger: Samir Hamiche