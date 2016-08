<span style='text-decoration: underline;'>Grave accident de circulation à Skikda</span> :<br><span style='color:red;'>9 enfants morts et 19 blessés</span>

Malgré les mesures engagées par les pouvoirs publics, visant à réduire, un tant soit peu, le nombre de morts sur les routes, celles-ci continuent de faucher des vies humaines. Il ne se passe pas une semaine sans que des accidents de la route ne soient enregistrés, causant morts et blessés.

Un accident supplémentaire enregistré dans la nuit de samedi dernier, dans la wilaya de Skikda, a engendré une véritable hécatombe. Dans un bilan final rendu public, par la Protection civile, l’accident survenu dans la région de Boulkroud, Skikda, s’est alourdi à neuf (9) morts et dix neuf (19) blessés.

L’accident qui s’est produit suite à une violente collision entre un minibus et un véhicule de tourisme qui était suivi par deux engins. Le minibus a fait une chute de 50 mètres dans un ravin. Un premier bilan, de la protection civile, huit (8) morts et quinze (15) blessés.

« Les services de la protection civile qui ont poursuivi leur intervention de secours jusqu’aux premières heures de la matinée du dimanche ont évacué vingt huit (28) blessés dont neuf (9) ont quitté l’hôpital Abderrezak Bouhara, alors que dix neuf (19) demeurent sous contrôle médical », a-t-on encore détaillé.

Le chef de l’exécutif local Fawzi Benhassine s’est rendu dimanche à l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé de personnes blessées admises et a instruit à l’effet d’assurer une prise en charge adéquate des victimes souffrant de diverses blessures, a rapporté l’agence APS.

Les 9 personnes décédées dans cet accident étaient âgées entre 14 et 70 ans ont souligné les services de la protection civile alors que l’âge des blessés oscille entre 7 et 66 ans. Pas moins de 52 éléments de la protection civile entre officiers et agents, sept (7) ambulances, trois (3) camions et des moyens logistiques ont été mobilisés dans cette intervention de secours effectuée dans une zone difficile d’accès, a-t-on noté. Signalons dans ce sillage que l’Algérie se situe en haut du tableau concernant le nombre de morts sur les routes.

Le récent bilan de la Protection civile renseigne sur l’ampleur des accidents en Algérie. De janvier à juillet dernier, Quelques 1.267 personnes sont décédées et 44.049 autres ont été blessées dans 35.851 accidents de la circulation survenus sur le territoire national.

Samir Hamiche