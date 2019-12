<span style='text-decoration: underline;'>Mondial de Vovinam Viet Vodao (3ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>9 nouvelles médailles pour les Algériens, dont deux en or</span>

La sélection algérienne de Vovinam Viet Vodao a engrangé neuf nouvelles médailles (2 or, 5 argent et 2 bronze) lors de la troisième journée des Championnats du monde de la discipline, qui se déroulent du 16 au 22 décembre 2019 à Phnom Penh, au Cambodge.

La première breloque en métal précieux a été décrochée par la sélection (seniors/messieurs) dans l’épreuve du self défense avec armes (par équipes). Elle est composée du quatuor: Abidat Chems-Eddine, Ouanoughi Hocine, Haroun Sid-Ahmed et Benzekhroufa Mahdi. La deuxième médaille d’or, quant à elle, a été l’£uvre de l’équipe mixte, composée d’Ameddas Lydia, Boudjemai Kenza et Bouhraoua Sonia chez les dames, et Benhadj Djilali, Ouanoughi Hocine et Abidat Chems-Eddine chez les messieurs. Cette moisson a été bonifiée par cinq médailles d’argent, £uvres de Chouaib Kerbouche et Bouhraoua Sonia, chacun en individuel, ainsi que par les tandems Khichane Mohamed – Adel Timtouacine en messieurs et Ameddas Lydia – Boudjemai Kenza chez les dames, au moment où la cinquième médaille d’argent a été remportée par la sélection (seniors/messieurs). Enfin, les deux médailles de bronze ont été glanées respectivement par Ameddas Lydia et Ouahab Farès, portant à 19 le total des médailles récoltées jusqu’ici : 8 or, 5 argent et 6 en bronze. Mercredi, lors de la première journée de compétition, la sélection algérienne avait décroché quatre médailles (3 or et 1 en bronze), avant de faire un peu mieux le jeudi, lors de la deuxième journée de compétition, en glanant six nouvelles médailles (3 or et 3 bronze), portant ainsi son total à dix unités : 6 or et 4 bronze. «Le niveau a été très élevé lors de cette troisième journée et c’est ce qui explique le fait que nous n’avons réussi à moissonner que deux nouvelles médailles d’or» a indiqué le président de la Fédération algérienne de Vovinam Viet Vodao, Mohamed Djouadj, ayant expliqué au passage que «Chouaib Kerbouche a été blessé en finale» du Kumité et il souffrait tellement «qu’il n’a pas pu finir le combat», d’où le fait qu’il se soit finalement contenté de la médaille d’argent.

Au total, 19 athlètes représentent l’Algérie dans cette 6e édition des Championnats du monde de Vovinam Viet Vodao, dont quatre filles, et sous la houlette des entraîneurs Kamel Lounes, Boualem Keriati et Othmane Djelloudi.