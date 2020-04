<span style='text-decoration: underline;'>Ils sortent dans une marche violant les mesures du confinement</span>:<br><span style='color:red;'>9 personnes arrêtées à Belgaid</span>

Ces jeunes pour des raisons qui restent à déterminer, ont marché dans les rues de cette cité scandant “Allah Akbar, La ilaha ila Allah”, dans une violation flagrante des mesures du confinement partiel.

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation BRI 01, ont pris l’affaire en main et une enquête a été ouverte. Suite à l’exploitation technique de la vidéo, les participants à cette marche ont été identifiés. Ensuite, les policiers se sont déplacés dans l’après midi sur place où les individus ont été arrêtés. Il s’agit de 9 individus dont 3 mineurs, ils sont âgés entre 17 et 65 ans.

Une procédure pénale a été engagée contre les individus arrêtés. Pour une affaire de violation des mesures du confinement, non respect des décisions des pouvoirs publics, invitation à la violation du confinement, mise en danger de la santé publique, trouble à l’ordre public, attroupement illicite non armé, les individus seront bientôt traduits devant la justice.

Fethi Mohamed