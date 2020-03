<span style='text-decoration: underline;'>Un réseau spécialisé dans le trafic démantelé à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>9 véhicules volés récupérés</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toute ses formes , surtout celles liées à l’atteinte aux personnes et biens d’autrui , la section de la lutte contre le trafic et le vol de voitures relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, a réussi un joli coup de filet en mettant la main sur neuf voitures volées , une moto ainsi qu’une somme d’argent estimée à plus de 17 millions de centimes.

L’opération a été soldée par le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le trafic et vol de voitures. En effet, trois individus âgés entre 49 et 59 ans, tous des repris de justice notoires, sont impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, délit de vol de véhicules de nuit, en utilisant des passe partout. Pour s’enfuir, les mis en cause utilisaient une moto et un véhicule utilitaire. L’opération a été soldée par la saisie de neuf voitures ; 3 de type Kangoo, une de marque Toyota, une de marque Hundaï Accent et une de type Renault Clio Campus. Trois motos ont été saisies ainsi lors de cette opération. Suite à plusieurs plaintes déposées par les victimes de cette bande de malfaiteurs, les éléments de la section de la lutte contre le vol de véhicules, ont ouvert une enquête.

Il s’est avéré que les mis en cause profitaient de la nuit pour s’envoler avec des voitures garées dans plusieurs quartiers de la ville, en utilisant des doubles de clés. Une vaste investigation a été ouverte par les éléments de la section qui s’est soldée par l’arrestation de ce réseau en un temps record et la récupération des voitures volées, cachées dans un grand garage. Les mis en cause seront présentés devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire.

H.B