<span style='text-decoration: underline;'>Un réseau national spécialisé dans le faux démantelé </span>:<br><span style='color:red;'>900 millions en faux billets saisis à Oued Tlélat</span>

La somme de 900 millions de centimes a été saisie ces dernières 48h au niveau de la localité de Oued Tlélat. L’opération a été menée par la Brigade de la lutte contre la criminalité, relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya.

A cet effet, un réseau national spécialisé dans la falsification de billets de banque a été neutralisé. L’opération a été soldée aussi par la saisie d’un matériel sophistiqué spécialisé dans la falsification de billets.

Lors d’un point de presse organisé hier au siège de la sûreté, la police d’Oran, a déclaré qu’il s’agit d’un réseau national spécialisé dans la falsification de billets de banque en devise nationale. Agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la dite Brigade, un membre de ce réseau a été appréhendé en flagrant délit en possession de 20 millions de centimes en faux billets.

Une investigation a été menée et a conduit à l’arrestation du principal mis en cause ainsi que trois autres membres de ce réseau, en possession de 880 millions de centimes en faux billets plus le matériel et les matières utilisées dans le faux. Signalons que les membres de ce réseau ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal de la cité Djamel, et cela pour répondre des chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux de billets de banque en devise nationale. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B