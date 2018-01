<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>92 actions dans le secteur de l’Education ont été dégelées</span>

92 projets, relevant du secteur de l’Education dans la wilaya de Tissemsilt, antérieurement gelés, viennent d’être relancés à travers la wilaya, a-t-on appris, auprès de la directrice de l’Education nationale de la wilaya, Mme Imane Settouti, lors de l’inauguration d’un groupe scolaire au chef-lieu de wilaya.

La crise financière qui a affecté en 2014 notre pays, suite à la dégringolade des prix du baril de pétrole sur le marché mondial, a incité les pouvoirs publics à opter pour une solution d’austérité, en gelant les projets de réalisation et d’équipement, inscrits et non encore lancés. Des projets importants, dont l’impact sur la qualité de vie des citoyens est indéniable, sont à l’arrêt ou en veilleuse.

Toutefois, le gouvernement a décidé, consécutivement à un regain des recettes fiscales engrangées par la remontée des cours de l’or noir, de dégeler les opérations concernant les secteurs stratégiques de l’Education nationale, de la Santé et de l’Hydraulique.

Nous apprenons de source crédible, que la Direction des équipements publics a été instruite pour concrétiser ce programme. Par ailleurs, la semaine dernière a été marquée par l’inauguration d’un groupe scolaire de six classes, situé au voisinage de l’école primaire “Hassiba Ben Bouali” à Tissemsilt. Cet établissement scolaire est susceptible de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation. L’inauguration a été faite par la directrice de l’Education de la wilaya, en présence du chef de daïra M. Ali Saci, du P/APC M. Abderrahmane Hamla, ainsi que des parents d’élèves et des professeurs. A cet effet, 109 élèves ont été transférés de l’école Hassiba Ben Bouali, vers ce nouvel établissement. Cette infrastructure scolaire contribuera à amortir les surcharges des classes, vécues dans les établissements scolaires “Hassiba Ben Bouali “et l’école primaire “Emir Abdelkader” à Tissemsilt.

Mohamed Achraf