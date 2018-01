<span style='text-decoration: underline;'>CAC de Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>923 malades de sept wilayas reçus et 130 traités en radiothérapie</span>

Le directeur du Centre Anti Cancer et le premier responsable de la Direction de la santé publique de Sidi Bel-Abbès, ont animé hier matin, un point de presse concernant le fonctionnement du CAC depuis sa mise en service sur décret exécutif daté du 4 juillet 2016.

Devenu opérationnel dès le quatre du mois de septembre 2017, l’intervention du directeur du centre anti cancer (CAC) de Sidi Bel-Abbès Ahmed Gheiar, s’est basée sur une fiche technique du centre et ses différentes activités. Selon M. Ghreiar, le CAC compte une dizaine de services et 33 unités, couvrant ainsi un territoire de sept wilayas de l’ouest qui sont Sidi Bel-Abbès, Mascara, Saida, El Bayadh, Relizane, Tiaret et Tissemsilt, soit une population à l’ordre de quatre millions d’habitants.

L’établissement est doté de son propre budget adopté et en cours d’exécution, stimulant des recettes de 215.966.000 dinars contre des dépenses atteignant le chiffre initié. Ce qui a permis le règlement des payements des salaires, des primes, des indemnités et la situation des produits de formations de 36 paramédicaux de l’année 2017. Le directeur du CAC Sidi Bel-Abbès Gheiar, ajoute que les activités de radiothérapie débutés en septembre dernier, ont touché 923 dossiers de malades reçus, 392 dossiers staffés, 269 consultations en radiothérapie, 130 malades traités en radiothérapie dont une dizaine d’urgences, 73 malades sous traitement et enfin, 166 simulations pour traitement (scanners de traçage). Concernant les activités d’oncologie, les professeurs Brixi et Hamdaoui, affirment que le nombre de malades traités en 2017 est de 606 selon les données du CHU de Sidi Bel-Abbès, plus 18 nouveaux malades en ce début de 2018 pour une valeur annexe de 850.030.837 dinars. Dans le domaine des ressources humaines, le CAC de Sidi Bel-Abbès, comprend un effectif de 261 salariés répartis entre le directeur Gheiar et ses trois sous-directeurs, deux professeurs en oncologie (détachés du CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel-Abbès), un docent en oncologie, quatre maîtres-assistants, 23 résidents, 24 praticiens spécialistes, 15 médecins généralistes et 138 paramédicaux.

Un effectif qui a bénéficié de formation assurée par VARIAN MED SYSTEME à l’étranger en Suisse et en France et autres formations réalisées en Algérie ajoute le directeur de la Santé publique de Sidi Bel-Abbès M. Dris Khodja El Hadj. Ce dernier, parla de l’approvisionnement de 55 accélérateurs au niveau national pour le projet initié par le chef de l’Etat en 2005. «Ce qui a provoqué une certaine interrogation chez certaines puissances mondiales concernant cet important lot d’accélérateurs qui sont dans le seul but sanitaire et pas d’autre afin de rattraper le retard dans le domaine des traitements des cancers affirma Dris Khodja qui continua: «Il faut dire que le CAC de Sidi Bel-Abbès, a coûté le budget de 8.6 milliards de dinars plus le milliard et demi de dinars injecté par le ministère de la Santé publique pour l’acquisition des équipements et d’accélérateurs à l’ordre de trois pour chaque wilaya».

En fin de ce point de presse, une visite guidée dans le CAC, a été organisée pour l’ensemble des correspondants présents. A signaler, que sur les 121 malades traités au CAC-SBA, le cancer du sein concerne la majorité pour 74 malades, 16 atteints du cancer du col utérin, 10 au rectum ou encore les huit souffrant du cancer de la prostate.

M.Bekkar