Selon les responsables de la santé de Sidi Bel Abbés, des cas d’hépatite a connu une certaine hausse cette année par rapport à l’an dernier.

En chiffres et durant l’année précédente, on a enregistré pas moins de 79 cas d’hépatite dont 31 cas d’hépatite A, 20 d’hépatite B et 28 d’hépatite C. Cette année et durant ce premier semestre 2019, on compte 93 cas d’hépatite dont 66 d’hépatite A, 11 d’hépatite B et 16 cas d’hépatite C.