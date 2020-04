<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>93 taxieurs ont été interceptés pour entrave au confinement</span>

Dans le cadre de l’application du confinement partiel instauré à travers la ville de Sidi Bel Abbés de 19 heures à 7 heures du matin suivant, la police a procédé à une vaste opération de sensibilisation qui s’est traduite par un résultat conséquent.

Sauf que certains jeunes demeurent inconscients et s’exposent au pire en s’aventurant à sortir la nuit. Ce qui a poussé les éléments de la sûreté de SBA à frapper fort afin de faire respecter le confinement. A ce titre, la police a enregistré durant les deux premières semaines du confinement, soit à partir du 31 mars dernier, 412 arrestations ainsi que la mise en fourrière de 142 véhicules et 31 motos pour délit d’entrave au confinement, plus l’interdiction d’activités de 93 taxieurs et 64 clandestins qui ont continué à circuler durant les deux semaines passées alors que tous les transports publics sont interdits.

M. Bekkar