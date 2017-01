<span style='text-decoration: underline;'>Développement de la protection civile à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>95 milliards de centimes pour 10 opérations</span>

Lors d’une conférence de presse organisée hier, le colonel Hassani, directeur de wilaya de la protection civile, a annoncé que quatre vingt quinze milliards de centimes sont consacrés à dix opérations dont la réalisation de bâtiments à Kharrouba, Aïn Nouissy et Kheïr Eddine, devant abriter trois nouvelles unités en cours d’achèvement, ainsi que l’extension de certaines structures.

Pour le bilan d’activité concernant l’année écoulée, il dira que ses services sont intervenus sur 1999 accidents de la circulation ayant causé la mort de 24 personnes et des blessures à plus d’un millier d’autres.

La saison estivale a été caractérisée par la mort par noyade dans des plages non surveillées de 17 estivants et les feux ont détruits deux cents hectares de forêts de maquis. Durant l’année 2016, sept cas d’asphyxie au monoxyde de carbone on été enregistrés, les personnes atteintes ont été secourues. Il est prévu pour la wilaya de Mostaganem une colonne mobile pour mieux lutter contre les feux de forêts de même que trente cinq pompiers vont être formés par une auto école que liera une convention dans la conduite de camions pour l’obtention de permis approprié. Il faut quatre chauffeurs pour assurer un service 24/24, selon le directeur de wilaya de la protection civile. De même, il est prévu la formation de dix plongeurs, pour remplacer les vingt anciens plongeurs qui peuvent cesser à tout moment. Durant l’année 2016, dix sept suicides par pendaison ont été enregistrés dans la wilaya. Aussi, durant la période considérée, des dizaines d’opérations de simulation ont été menées par les pompiers en vue de se préparer à d’éventuelles missions. Aussi, le directeur de la protection civile annonce qu’à partir du quatre février 2017, ses services médicaux poursuivront la formation de secouristes. Les demandes d’inscription reçues le mois de janvier en 2016, 73 secouristes ont été formés, pour donner les premiers soins aux éventuels blessés. Les pompiers assurent la protection des citoyens, et l’évacuation des blessés à l’hôpital dans les meilleures conditions.

Charef .N