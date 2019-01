<span style='text-decoration: underline;'>Contrôle de commerces </span>:<br><span style='color:red;'>97 tonnes de produits saisis en 2018</span>

Dans le cadre de leurs activités de contrôle des commerces, les éléments des services de la Direction du commerce de la wilaya d’Oran, ont procédé durant l’année 2018, à la saisie de quelque 97 tonnes de produits alimentaires et autres produits d’une valeur de plus de 23 millions de dinars.

Les services de la section de contrôle de la qualité, ont effectué 41454 interventions qui ont permis de rédiger 2115 procès verbaux. Dans le même cadre, il a été établi quelque 646 prélèvements à tous les niveaux de la production à l’exposition du produit pour des analyses. Le but est d’essayer de permettre aux consommateurs de consommer des produits sains hygiéniques non périmés.

Les éléments desdits services, s’impliquent sur le terrain pour protéger les consommateurs pour leur offrir de meilleurs services et pour qu’ils puissent acheter des produits garantis dans les normes, de lutter contre l’anarchie et le commerce informel également. Les équipes de contrôle pour cette mission, appliquent un planning de contrôle bien défini en intervenant dans les commerces en contrôlant les règles d’hygiène appliquées dans les lieux et la qualité de la marchandise et exigent également l’affichage des prix des produits exposés à la vente.

Des prélèvements sont établis sur les produits notamment pour des analyses pour la conformité de la qualité. Les services sus cités, veillent à ce que tout soit dans l’ordre et étoffent les tournées de contrôle dans les boucheries surtout pour veiller à la vente d’une viande saine, les fastfoods, les pizzerias, les pâtisseries entre autres.

Les commerçants sont conseillés en effet, de respecter la chaine du froid pour proposer un bon produit frais aux clients.

Bekhaouda Samira