<span style='text-decoration: underline;'>Document indispensable pour passer les épreuves</span>:<br><span style='color:red;'>98% des candidats du BAC et du BEM ont obtenu leurs CIN biométriques</span>

La majorité des candidats au Bac et au BEM de la wilaya d’Oran, ont obtenu leurs cartes d’identité nationale biométrique, un document indispensable pour passer les épreuves dans les centres d’examen a-t-on appris de sources bien informées.

Ainsi, 98% des élèves des classes terminales des deux cycles secondaire et moyen, ont pu retirer leur carte d’identité biométrique électronique, alors que pour le reste (2%), les services concernés, ont reçu la fin de la semaine écoulée, des directives de la wilaya pour activer cette opération avant la fin du mois en cours.

Une réunion de coordination s’est ainsi tenue en fin de semaine pour trouver des solutions urgentes aux cas particuliers de certains candidats qui n’ont pas pu retirer leurs cartes d’identité biométrique électronique. Il s’agit souvent de jeunes candidats qui trouvent des difficultés à se procurer certains documents administratifs exigés pour le dossier d’obtention de cette carte et essentiellement le fameux extrait de naissance S 12.

Le dossier pour la confection de cette carte, doit être composé des photographies spéciales et propres à cette carte, un extrait de naissance «S12» et une fiche de renseignement souligne-t-on. Il faut savoir que même les candidats à l’examen du baccalauréat qui sont en possession d’une carte d’identité ordinaire et qui est toujours en cours de validité, sont concernés par la carte biométrique électronique et devront suivre par conséquent les mêmes démarches que ceux qui en font pour la 1ère fois.

Le ministère de l’Education nationale avait décidé il y a trois ans, que tous les candidats au baccalauréat et au BEM doivent présenter des cartes d’identité biométrique pour accéder aux centres d’examen. Cette décision a été justifiée par le souci de mieux lutter contre les tentatives d’usurpation d’identité dans les épreuves.