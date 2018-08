<span style='text-decoration: underline;'>1er jour de l’Aïd el Adha </span>:<br><span style='color:red;'>99,75% des commerçants dans 6 wilayas de l’Est respectent le programme de permanence</span>

Le taux de suivi du programme de permanence des commerces a été de l’ordre de 99, 75% durant le premier jour de l’Aïd El Adha dans les six (6) wilayas dans l’Est relevant de la Direction régionale du commerce de la région de Batna, a indiqué mardi à l’APS, le directeur régional du commerce, par intérim, Achour Bouzida. «Pas moins de 5 567commerçants ont été mobilisés pour l’exécution du programme de permanence au cours des deux jours de la fête du sacrifice à travers les wilayas de Constantine, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et Biskra, a précisé le même responsable.

Les réquisitions ont concerné, entre autres, 677 boulangeries dans les six wilayas, ainsi que 2 905 commerçants d’alimentation générale, 46 minoteries et 17 laiteries, a détaillé M. Bouzida. Le directeur régional du commerce par intérim a également indiqué que six (6) unités de vente d’eau minérale sont au programme de la permanence visant à assurer un service minimum aux citoyens pour durant l’Aïd el Adha.