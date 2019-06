<span style='text-decoration: underline;'>Judo / 2eme édition mémoriale dédiée à Hasni Bensalem Oran </span>:<br><span style='color:red;'>A la dimension d’un grand homme émérite   </span>

Parti trop tôt à l’âge de 62 ans, le 22 décembre 2014, Hasni Bensalem, un ancien champion du judo 6ème Dan et formateur reconnu, a laissé un vide incommensurable difficile à combler.

Président du club Bahia Oran de 1996 jusqu’à sa disparition, il avait formé de grands champions. Malgré la maladie, Hasni Bensalem n’avait jamais baissé les bras en poursuivant sans relâche sa mission, pour former des générations de judokas qui sont devenues par la suite des champions. En effet, afin que nul n’oublie ce monument disparu, les responsables du club de judo ‘’Ouled El Bahia’’, en collaboration avec la ligue d’Oran de judo, ont organisé la 2ème édition du mémorial Hasni Bensalem.

Des clubs de Mostaganem, Sidi Belabbes, de Zahana et d’Oran dont le club organisateur Ouled El Bahia, ont participé au tournoi, avec leurs meilleurs éléments dont des internationaux. La finale a opposé le club organisateur Ouled El Bahia ‘A’ à Fawz Sidi Belabbes dans 5 catégories de poids. Le club oranais avec ses internationaux dont Tahra Amine, Youcef Faradj, Tahar Khellaf et Hichem Hached, s’est adjugé le trophée mis en jeu. Il est à noter que la ligue d’Oran de judo à sa tête, Khaled Brahimi, a été d’un bon soutien en matière de support technique avec la présence des meilleurs arbitres et des membres de la ligue. Le DTW, Djillali Kandsi dira : « Le regretté Hasni Bensalem que j’avais côtoyé durant un bon bout de temps, mérite plus que cela. On a mobilisé toute la composante de la ligue avec le club d’Ouled El Bahia, pour la réussite de l’événement ». Une cérémonie de remise de trophées et de cadeaux a été organisée à l’issue de la soirée. Le club Ouled El Bahia à sa tête, le président Falet Boucif et son vice président Hamada Falet, ainsi que ceux qui ont contribué, à l’image de Sid Ahmed Mazouz, sont à féliciter.