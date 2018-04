Les Européens veulent comprendre. Ou plutôt, ils ne veulent rien comprendre. Rien entendre. Ils n’acceptent pas le fait que l’Algérie puisse décider de réduire ses importations. Ils agitent pour cela l’accord signé entre les deux parties au début des années 2000 et qui était dés le début en faveur de la partie européenne en faisant la part belle aux entreprises du cartel de Bruxelles.

Mais depuis 2014, les choses ont changé et l’Algérie s’est retrouvée en grande difficulté financière à cause de la chute drastique des prix des hydrocarbures. Une situation d’asphyxie qui a poussé les autorités algérienne à prendre une série de mesures dont la restriction des importations, en annulant purement et simplement des produits superflus qui alourdissaient les dépenses sans avoir aucune incidence positive sur la relance économique du pays.

Un tour de vis, qui n’a pas plu de l’autre coté de la Méditerranée, car il mettait en difficulté plusieurs PME et PMI européennes. Et crescendo des voix commençaient à se lever à Bruxelles pour critiquer les mesures d’Alger jusqu’à attendre l’ingérence avec cette déclaration de la commissaire européenne du commerce, Cécilia Malmstrom, qui avait affirmé que « l’Algérie ne respecte pas ses accords commerciaux avec l’Europe ». Et pour exercer plus de pression, dans le fond, ou discuter dans le langage diplomatique, une délégation européenne emmenée par le directeur du commerce à la commission européenne, Ignacio Garcia Bercero décide de venir à Alger.

L’Algérie ne ferme pas pour autant la porte et fait comprendre à ses partenaire qu’elle est ouverte à tous les dialogues, en rappelant la période délicate qu’elle traverse et son souci de rééquilibrer sa balance commerciale et celle des payements afin de ne sombrer totalement dans la crise.

Les Européens gagneraient à revoir leur politique d’ingérence et de cesser de ne voir en l’Algérie qu’un marché où le seul souci est de déverser leurs marchandises. Ce serait là une erreur d’appréciation qui pourrait remettre tout en cause, car l’Algérie n’a pas l’intention de se laisser faire, d’autant plus que les mesures prises par le gouvernement sont plus que salvatrices pour ne pas sombrer totalement dans une crise qui aura des répercussions dangereuses sur toute la stabilité du pays.

Par Abdelmadjid Blidi