<span style='text-decoration: underline;'>Le projet de loi sanitaire refera surface aujourd’hui</span>:<br><span style='color:red;'>A l’épreuve du Conseil de la Nation</span>

Difficilement adopté à l’APN, en raison d’une forte opposition inattendue, le projet de loi relatif à la santé, passera aujourd’hui en plénière au Conseil de la nation.

Les apports essentiels du projet concernent, disent ses promoteurs, le renforcement du service public de santé en le rendant «plus accessible et plus performant» et à «mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l’offre de soins qu’il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions».

On est amené à comprendre que les réformes sont spécifiquement axées sur «le renforcement des droits des citoyens dans le cadre de la gratuité des soins, la mise en place de la commission de médiation et de conciliation et le développement de l’organisation sanitaire à travers la mise en place de la carte, du schéma d’organisation et la planification sanitaire».

Le projet de loi prévoit, en outre, l’introduction d’une disposition relative à la bioéthique définissant les règles de greffe d’organes, de tissus et de cellules humaines, de l’assistance médicale à la procréation, le don de sang et les études cliniques. Un domaine tout a fait embryonnaire en Algérie et qui a besoin d’être réglementé.

Bien que critiqué par l’ensemble des partis de gauche, le texte proposé par le gouvernement qui vient modifier une précédente loi qui date de 1985, ambitionne de moderniser le système national de santé, en l’adaptant aux mutations qui ont concerné tous les secteurs d’activité du pays. L’exécutif qui, rappelons-le, a mis plusieurs années pour confectionner le projet entend intégrer lesdites mutations pour «s’adapter en conséquence et tenir compte, parallèlement, des exigences de la réglementation internationale en matière de santé et des avancées croissantes liées aux progrès technologiques et au développement de la science dans le domaine de la médecine», relève le document présenté aux sénateurs.

Il faut dire que ce projet de loi a ceci d’extrêmement important, est qu’il touche à ce qu’il y a de plus sacré dans le dogme algérien. Et pour cause, «l’Algérie a consacré le droit à la santé en tant que droit fondamental de l’homme dans la Constitution, qui énonce clairement l’obligation pour l’Etat de garantir à tous les citoyens le droit à la protection de leur santé et d’assurer la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques, en plus de ses obligations inhérentes à la protection de la famille», relève l’exposé des motifs, comme pour afficher la pleine volonté du gouvernement de ne pas remettre en cause le principe sacré de la gratuité de la médecine en Algérie.

Mais cela n’empêche pas que le système doit évoluer, tout en respectant les «principes fondamentaux», notamment «la gratuité des soins qui constitue un acquis essentiel, préservé, réaffirmé et mis en œuvre à tous les niveaux, l’universalité et l’égalité d’accès aux soins et la solidarité, l’équité et la continuité du service public de santé».

Il y a lieu de souligner, en fin, que le projet de loi prévoit la création d’un «Conseil national de déontologie et des sciences de la Santé placé auprès du ministre chargé de la santé qui sera chargé de présenter des avis et des recommandations sur les questions de déontologie». Un aspect essentiel pour donner aux malades comme aux professionnels de la santé un cadre légal, avec l’objectif premier de rehausser de la crédibilité de l’exercice médical en Algérie.