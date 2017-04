Le Commissaire européen à l’énergie, était euphorique avant-hier à Bruxelles. D’autres responsables du vieux Continent ont eu la même «sensation» à Alger-même. Le ballet diplomatique de ces derniers jours, devrait, en principe témoigner d’un véritable regain d’intérêt au profit de l’économie nationale. Retenons tout de même qu’Anglais, Français comme Américains nous imposent encore le visa d’entrée à leurs territoires. Cela dit, ça fait quand même plaisir, toutes ces marques d’attention dont nous sommes l’objet. Mais l’important dans cette équation économique est de faire en sorte à toujours garder les pieds sur terre. A ce propos, la question des visas est un sérieux marqueur pour les dirigeants algériens. Il est, en effet, impératif de savoir se placer dans l’échiquier diplomatique et économique mondial. L’Algérie a une place à défendre, mais aussi un espace à conquérir et une réputation à construire. Si dans le domaine strictement diplomatique, les choses sont claires, de sorte que l’ensemble des pays de la planète reconnaissent la pugnacité de l’Algérie dans les négociations politiques, il n’est pas dit que sur le flanc économique, nos négociateurs sont tout ce qu’il y a d’efficace. On pourrait citer de nombreuses opérations dans ce domaine qui n’ont pas bénéficié à l’Algérie.

Aussi, il est venu le temps où les négociateurs algériens gagnent en maturité et sachent ne plus se contenter de belles phrases. Les Européens, ont, effet, ceci d’acquis, est qu’ils sont prêts à vous dire tout ce que vous voulez entendre et ne pensent qu’à leurs intérêts propres quand le moment de signer arrive. Aux cadres algériens, notamment ceux engagés dans les négociations sur les relations énergétiques entre leur pays et l’Union européenne de faire montre de la pugnacité de leurs collègues diplomates et de décrocher un accord qui, non seulement survivra aux prochains gouvernements, mais sera marqué d’une pierre blanche dans les annales de l’économie nationale. Ce ne sera certainement pas facile, mais dans un contexte de grandes incertitudes politiques et économiques au plan international, l’Algérie peut jouer un grand coup. Et dans tout cela, il faut toujours garder l’esprit de l’histoire des visas. C’est la preuve qu’il nous reste beaucoup de chemin à faire pour parvenir à l’émergence.

Par Smaïl Daoudi