A moins de 3 ans des prochains JM

Tout le monde aujourd’hui, admet que la ville d’Oran, en matière d’infrastructures réalisées en voie d’achèvement, ou encore en projet, a quelque peu rattrapé le retard et atténué le grave déficit cumulé durant des décennies. Il faut reconnaître que depuis le début des années 2000, d’importantes opérations d’investissement ont été lancées pour renforcer et améliorer le fonctionnement des grandes infrastructures urbaines, anciennes ou nouvelles, indispensables à l’essor économique et culturel de la Capitale de l’Ouest. Il suffit pour cela, de rappeler l’arrivée de l’eau douce dans tous les robinets, le nouvel EHU Md Boudiaf, les infrastructures routières, les grands programmes de logements, les hôtels de haut standing et bien sûr les infrastructures sportives en cours de finition au village et au niveau du Complexe sportif olympique. En ce domaine, on ne peut nier que la Ville est bel et bien en mesure d’accueillir les prochains jeux méditerranéens de 2021. Mais le temps défile à toute vitesse et il ne reste plus qu’une petite marge de moins de trois ans pour réceptionner toutes les structures retenues pour abriter les différentes compétitions. Cette dire combien cette période est primordiale pour la réussite de l’événement. En appelant à une large mobilisation autour de cet objectif, les autorités locales sont conscientes de l’importance de l’enjeu et surtout du travail «trajet qui reste à accomplir». Car, il ne s’agit pas seulement de finaliser dans les délais toutes les actions programmées en matière de réalisation d’infrastructures et d’équipements sportifs, mais également d’amélioration l’état des lieux du cadre urbain afin d’embellir et de promouvoir de l’image de marque de la Cité. Il se trouve qu’en ce domaine, malgré la volonté et l’engagement affiché par quelques rares responsables locaux, à leur tête le Wali, Oran semble dormir sur les lauriers acquis le jour de sa désignation pour l’accueil des JM de 2021. Bon nombre d’acteurs concernés, élus, membres de la société civile, membres du mouvement associatif, universitaires, semblent surtout rivaliser, en polémiques, en critiques, en théories sur l’urbanisme et en jérémiades inutiles sur les carences et les insuffisances marquant il est vrai le mode de gestion et de prise en charge de l’évolution urbaine et de ses ex-croissances anarchiques. Beaucoup, parmi les «mauvaises langues locales», expliquent «qu’Oran finira bien par accueillir et organiser les JM, quel que soit «l’état des lieux du cadre urbain, de l’hygiène, de l’environnement ou des conditions météo…».

Par S.Benali