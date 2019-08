A Oran, «ça ne tourne pas rond»

La semaine dernière, la bonne gestion des deniers publics et le fonctionnement rationnel de l’administration étaient au cœur des discours du Ministre de la Justice en visite à Oran pour installer de nouveaux responsables et inspecter des chantiers. Visitant la nouvelle prison réalisée le long du 4ème périphérique, dans la commune de Bir El-Djir, ainsi que le projet de Tribunal en cours de réception à Es-Sénia, le Ministre de la Justice n’est pas passé par trente six chemins pour exprimer son mécontentement: «ça ne tourne pas rond», avait-il lâché à plusieurs reprises, ajoutant à l’intention des responsables du projet qui présentaient l’état d’avancement des opérations. «Je ne suis pas convaincu ni par la situation, ni encore moins par vos explications. Dix ans après le démarrage du projet, en 2009, nous nous retrouvons otages des Chinois (entreprise de réalisation chinoise MCC) malgré les centaines de milliards dépensés». Et d’ajouter «J’étais ici, procureur général, lors de la pose de la première pierre en 2008. J’ai fait entre-temps le tour du pays, et aujourd’hui je vois encore une masse de béton. Cette histoire d’eaux souterraines à 4 mètres de profondeur, devait être forcément prévue par l’étude initiale. Ce n’est ni au ministre ni au wali, mais au bureau d’études qui s’est fait confier le marché, et à lui seul, de veiller à faire aboutir le projet selon le contrat… J’ai honte d’avoir un projet pareil. C’est un gâchis avait lâché le Ministre apparemment choqué et outré par ces retards et ces pertes d’argent dans la réalisation de deux infrastructures qui, normalement, auraient pu être achevées en moins de trois ans. Et au-delà de l’agacement et de la colère face aux retards et aux incohérences qu’il venait, à son tour, de découvrir depuis son fauteuil de Ministre, M. Belkacem Zeghmati n’a pas cessé de plaider pour une «prise de conscience» et un meilleur et sincère engagement des responsables devant assumer leur rôle et leur mission. Hier soir, installés autour de leur table au café oranais des lamentations, les «mauvaises langues» ne se sont pas privées de critiquer les longues «tirades du Ministre de la Justice qui, selon eux, voudrait s’installer en nouveau pédagogue donnant des cours sur l’indépendance de la justice et le rôle du juge dans un Etat de droit». Pourquoi pas, estiment bon nombre. Mais cela ne suffira pas à éradiquer les carences et les dérives qui pénalisent depuis des années la majorité des projets inscrits au développement de la Capitale oranaise…

Par S.Benali