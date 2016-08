<span style='text-decoration: underline;'>La nouvelle cour de justice d’Oran</span> :<br><span style='color:red;'>A quand la livraison ?</span>

Les travaux de la nouvelle cour, d’Oran, située dernière la cité des HLM, ne semblent pas en finir. La date de livraison de cette nouvelle cour d’Oran a été annoncée pour juillet 2016.

Cette date ne sera pas respectée, malgré le bon avancement des travaux. Les responsables ont sans doute mal calculé. Vu qu’actuellement on vient de commencer la finition. Cette nouvelle cour à la structure imposante semble réjouir l’ensemble des décideurs par son design. En effet, l’ancienne bâtisse du tribunal de la cité Djamel qui était destinée pour être la cour d’Oran, ne répondait pas aux normes exigées. Beaucoup d’anomalies ont été constatées ce qui a fait dire à l’ancien ministre de la Justice, Belaïz. qu’Oran méritait mieux que ça et a réfuter cette structure tout en projetant qu’Oran aura une plus belle bâtisse. Le projet fut lancé et aujourd’hui on arrive à la finition.

Adda.B