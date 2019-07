<span style='text-decoration: underline;'>Les travaux continuent à avancer à pas de tortue</span>:<br><span style='color:red;'>A quand la réception de l’institut du cancer?</span>

Le cancer constitue dans notre pays une des principales causes de mortalité chez l’adulte, et même l’enfant. On ne cesse d’avancer des statistiques et de dénoncer une prise en charge qui bat de l’aile vu le nombre insuffisant d’infrastructures.

Mais voilà que le projet du nouvel institut du cancer, n’est toujours pas réceptionné alors que les travaux ont été lancés voilà plusieurs années, à l’instar d’autres projets de la santé. Il importe de souligner qu’au courant de l’année et suite à des statistiques avancées par la CNAS d’Oran, le nombre de malades atteints du cancer a été estimé à plus de 3 900 malades bénéficiant d’une couverture sociale. Toutefois, là n’est pas le problème, même si cette couverture existe et représente un plus pour ces malades, dans quelles conditions sont-ils pris en charge et comment faire face aux différentes ruptures de stock de médicaments et aux rendez-vous très éloignés pour une radiothérapie lorsque cette prise en charge s’impose dans pareils cas. Il a été expliqué plus d’une fois, lors de visite de spécialistes et de responsables de la ville d’Oran, que ce projet d’institut devait répondre à toutes ces prises en charge. Lancé voilà plus de cinq années, les travaux qui devaient durer au plus deux années, s’éternisent dans le temps et trébuche encore. Un institut dont la fonction ne s’arrêtera pas uniquement à la prise en charge des malades cancéreux. Cet institut comporte le volet de la recherche sur la maladie et sera chargé de la formation en post-graduation spécialisées, tout come l’hôpital des brûlés, mitoyen de ce centre et qui lui aussi connait des retards sans fin.

En effet, sa réception qui avait été fixée pour la fin de l’année passée, vient une nouvelle fois être arrêtée pour le premier semestre de l’année en cours. Une fois de plus, cette date est dépassée. Entre visite du ministre et celle du wali d’Oran qui, plus d’une fois, a mis le point sur la lenteur des travaux, ces derniers avancent plus que lentement.

En attendant, le nombre de malades atteints du cancer continueront à affronter la surcharge des services avec des soins ne répondant pas aux normes internationales. Outre les pannes récurrentes du matériel, on ajoutera les perpétuelles ruptures de stock des médicaments. A préciser que le chantier, pour lequel 80 millions de dinars ont été mobilisés, a été lancé en 2013.

F.Abdelkrim