<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>A quand l’amélioration de l’hôpital</span>

Une vingtaine de chirurgiens se relayent à tour de rôle à la salle d’opération du service ORD de l’hôpital «Che Guevara» de Mostaganem depuis un mois pour opérer des patients dont des enfants et ce, suite au non fonctionnement du bloc opératoire dudit établissement hospitalier du à la panne de deux autoclaves stérilisateurs d’instruments médicaux et de linge).

Une vitre d’un de ces appareils aurait été cassée volontairement. Il convient d’indiquer que c’est à la suite de sa soi disante réhabilitation, survenue il y a environ trois années pour un coût de quatorze milliards de centimes que ledit bloc tombe souvent en panne. Il a été même inondé plusieurs fois par les pluies. La dernière inondation était au mois de janvier de l’année en cours. C’est dire que les travaux d’aménagement du bloc opératoire sont médiocres selon les avis d’observateurs. Actuellement, on dit qu’une enquête est en cours. Vraie ou fausse mais on parle dans les milieux syndicaux. Quant aux chirurgiens de chirurgie générale, orthopédistes, infantiles, ORL, pneumo, ils opèrent à la salle unique du service ORL à tour de rôle précise-t-on. Ainsi, les nombreux patients attendent depuis longtemps pour être opérés. Ceux qui le peuvent, se dirigent vers des cliniques privées. Alors à quand l’assainissement dudit hôpital pour une bonne prise en charge du malade s’interrogent des parents de patients. Le wali est intervenu plusieurs fois pour la bonne marche dudit hôpital. Cependant, en l’absence d’une volonté collective, la situation ne peut être totalement assainie.

Charef.N