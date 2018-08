A qui profite le crime ? En remontant les mèches sinueuses qui conduisent depuis cette semaine vers quelques foyers de contestations populaires, qui se sont du reste étouffés d’eux même, on retrouve inéluctablement les marques du reptile amphibie spécialiste de la déstabilisation.

Ces serpents de la politique du chaos surgissent de nouveau, exploitant les sentiments de désarroi des populations des régions extrêmes, que leurs distances avec les efforts économiques quotidiennement consentis ne suffisent pas à expliquer. C’est le moment où paradoxalement, la situation exige de ne pas délaisser l’existence. Celle des régions éloignées en attente objective d’une vie meilleure, celle de la maitrise des prix à la consommation, de la solidarité patriote et celle du front contre le dépeçage du pays.

Curieusement et dans les jardins et l’exotisme du sud, ce combat d’arrière-garde s’essouffle. Entaillé par des tenants de « l’islam politique » et exploité par cette mare pestilentielle dans laquelle cohabitent secrètement les résidus du terrorisme et les cocons du radicalisme. Les récents événements de Ouargla générés par des coupures endémiques de l’électricité, ajoutés aux manifestations de Djelfa en signe de protestations contre l’attitude passive des autorités suite au décès du colonel Ahmed Bencherif ne relèvent donc pas de conditions socio-économiques inacceptables. C’est l’ensemble de l’Algérie qui en souffre, et pour les raisons que le premier ministre en personne a développé. La fine exploitation par les sangsues de la déstabilisation n’ont fait des baisses de tension du réseau électrique à Ouargla qu’un tremplin pour le chaos. Sinon, comment expliquer que pendant des siècles, nos ancêtres s’accommodaient de ces conditions de vie rudes et impénétrables, dans lesquelles les températures s’alignent sur les plus élevées de la planète.

D’emblée et en connaissance de cause, Ahmed Ouyahia avait interprété les émeutes dans le sens de la manipulation et de l’exploitation politicienne de courants facilement identifiables. Dans le même temps, il ne voilait pas l’existence de problèmes économiques, particulièrement en direction des jeunes : « les émeutes ne sont pas la solution contre le chômage », tonna-t-il. En fait, le tableau sombre de Ouargla ne reflète que la conjoncture qui ébranle la nation, économiquement et politiquement. Le marasme est tel que des réactions épidermiques, sans aucune logique se sont incrustées dans le paysage : à Ouargla, des activités artistiques programmées de longue durée ont été empêchées de jeter un brin de gaieté sur les places touchées par les violences. C’est un nouveau mode d’expression populaire qui vient de naître. Ailleurs, à El Oued, l’ONDA annule sine die deux soirées musicales prévues avec Kader Japonais, Cheba Zahouania et Cheb Bilal le jeudi 02 et vendredi 03 août.

A Bejaia, le président de l’APC annule le festival de la chanson amazighe, point d’attraction culturelle estivale depuis 15 ans. Sauf que dans cet exemple précis, le maire de la capitale de Yemma Gouraya justifie pertinemment que « le budget de 4 milliards de centimes nécessaire à cette manifestation culturelle servirait mieux à la collecte des déchets qui pourrissent les ruelles de Bejaia ». Une logique incontestable, qui inspire également le premier magistrat de la ville de Béchar de remettre aux calendes grecques, son exceptionnel chapiteau sur le Goumbri. A l’évidence, la culture et l’animation conviviale de l’été algérien se mettent à l’air du temps, celui de l’austérité, voire même de la politique.

Dans cette projection d’un futur « désert artistique », Sidi Bel Abbès échappe au courant. Son fameux festival national sur le Raï avait été annoncé caduque pour cette édition. Mais les organisateurs l’ont finalement maintenu, avec trois soirées qui débutent ce jeudi 02 août courant. Un rayon de soleil dans le désarroi qui s’installe, mais sur lequel l’Etat veille incontestablement, mais avec des moyens de circonstance.

Dans l’ère post-historique qui se dessine, les agitateurs qui rejaillissent de leur frénésie d’outrecuidance, notamment pour faire croire qu’ils peuvent inaugurer un autre monde. Jusque-là, la banquise a toujours été retardée. L’atmosphère intrigante née des événements de Djelfa et d’Ouargla interpelle l’exécutif certes, mais pas par sa démonstration populaire en cours dans toutes les places internationales en ce moment. Mais surtout par des acteurs de l’ombre qui ne cessent de rêver à la radicalisation de l’Algérie. Ou à son dépeçage.

Par Fayçal Haffaf