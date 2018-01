<span style='text-decoration: underline;'>Le syndicat met sa menace à exécution</span>:<br><span style='color:red;'>A quoi joue le CNAPESTE?</span>

Benghabrit répond au CNAPESTE

«Toute la société a droit à la vérité et nous allons la dévoiler prochainement»

La ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, a indiqué mardi depuis Ghardaia, que son département a déployé des efforts considérables pour résoudre les problèmes et autres doléances des syndicats du secteur de l’Education.

S’exprimant en marge de la conférence nationale portant sur les alternatives pédagogiques et didactiques pour la compréhension de l’écrit, Mme Benghabrit a expliqué que cette «forme de protestation» (grève illimitée) décidée par le CNAPESTE et déboutée par la justice, «n’existe pas dans le glossaire du monde du travail et du syndicalisme».

«Nous étions et nous sommes totalement disponibles à répondre aux doléances réglementaires des travailleurs et syndicats de l’Education et les portes du dialogue civilisé sont toujours ouvertes» a-t-elle souligné, précisant avoir demandé aux responsables du CNAPESTE de suspendre la grève illimitée avant d’entamer un dialogue serein. «Nous sommes prêts à répondre à toutes les doléances réglementaires».

«Toute la société algérienne a droit à la vérité et nous allons la dévoiler prochainement» a-t-elle indiqué, avant de préciser que le CNAPESTE reste le seul syndicat à ne pas ratifier la charte de l’éthique du secteur de l’Education.

Mme Benghabrit a révélé que des parents d’élèves ont déposé plainte contre cette grève illimitée jugée illégale. Elle a tenu également à rassurer les élèves que des dispositions ont été prises aussi bien à Blida qu’à Bejaia, pour finaliser le programme scolaire des classes en grève.

Benghebrit insiste sur l’école de qualité

«L’école de qualité demeure une priorité et un choix essentiel pour le pays», a déclaré hier à Ghardaia la ministre de l’Education nationale lors de la conférence nationale sur les alternatives pédagogiques et didactiques pour la compréhension de l’écrit, Mme Benghabrit a affirmé que «la problématique de la qualité de l’école, à laquelle nous aspirons, passe inéluctablement par une amélioration de l’acte pédagogique des enseignants et une formation de haut niveau». Sur ce sujet, la ministre a indiqué que les enseignants ont besoin d’être accompagnés pour s’acquitter de leur noble mission par l’acquisition de nouvelles professionnalités.

Par ailleurs, la ministre a fait un constat non satisfaisant sur la qualité des évaluations des élèves. Selon elle, il a été révélé des «compétences insuffisantes» et ce, comparativement à leurs camarades dans le monde, notamment dans la compréhension de l’écrit. «L’absence de la maitrise de la compréhension de l’écrit, a un impact dangereux sur le devenir des nations dans un monde de plus en plus digitalisé», précise la ministre.

Mme Benghabrit a appelé à fédérer les efforts pour accompagner les élèves vers la maitrise des compétences du XXIème siècle.

Selon elle, la mise en place d’un système éducatif efficace, passe par les trois instruments de travail présentés durant cette conférence, à savoir le référentiel général sur les compétences liées à la compréhension de l’écrit, un lexique avec des concepts opératoires précis et un chronogramme sur la mise en œuvre de ce dispositif qui constitue une feuille de route de cette conférence.

À noter, que les travaux de la conférence nationale thématique sur les alternatives pédagogiques et didactiques, enregistrent la participation de quelque 400 experts, chercheurs et cadres actifs dans des projets et des programmes de l’Education. Cette conférence sert de cadre aux participants pour un partage d’idée et d’expériences et surtout l’exploration de moyens adéquats pour élaborer une stratégie pour la maitrise de la compréhension de l’écrit.

Noreddine Oumessaoud