A quoi peut servir une APW ?

Comme prévu, les prochaines élections des assemblées locales, APC et APW, plongent l’arène oranaise dans l’agitation politicienne et les élucubrations des acteurs, squattant depuis toujours ces espaces, en principe dédiés à l’expression et la représentation citoyenne. Mais à Oran, peut-être bien plus qu’ailleurs, la course aux strapontins du pouvoir local, demeure le sport favori, de bon nombre d’énergumènes qui font carrière dans ce créneau du «militantisme», permettant l’accès aux assemblées élues. Selon des sources crédibles, au seul parti FLN, pas moins de 250 candidats, auraient déposé leurs dossiers de candidatures, à l’élection des membres de l’APW. D’autres sources précisent, que le vieux parti aurait déjà bouclé la liste, déposée aux instances centrales du Parti dans l’opacité et le secret, propres au fonctionnement de ce parti. Parmi les candidats à la future APW, plusieurs anciens députés, notamment ceux sortant de la dernière législature, s’empressent de vouloir figurer, sur la liste des futurs membres de l’APW, dans la seule perspective des échéances sénatoriales qui auront lieu dans deux ans, pour le renouvellement du tiers des membres du Sénat. Quand on observe l’histoire récente des élections, des membres du sénat à Oran, on se rend bien compte, que toutes les inepties et toutes les indécences sont permises dans cette course hallucinante, à la «notoriété», aux privilèges et avantages financiers démesurés. Dès lors, les rumeurs et les accusations imaginaires ou bien fondées, commencent à pleuvoir, gangrenant comme toujours, les sphères partisanes, FLN et RND en tête, par des querelles intestines et des luttes de clans récurrentes. Pour le commun des Oranais, les prochaines élections locales ne changeront pas grand chose à l’histoire et à l’évolution de la Cité. Comme toujours, les convoitises des uns et le «nombrilisme» des autres, risquent de l’emporter, sur toutes autres considérations, liées aux attentes des citoyens et aux préoccupations collectives. On se souvient de ces guerres ouvertes, opposant le FLN et le RND qui se retrouvent à chaque fois, confrontés à la dure «équation» du partage des commandes de cette institution locale, tant convoitée. On sait que la commission des affaires sociales, connue pour être le lieu de «distribution» des subventions au mouvement associatif et la Commission des finances où siègent les futurs membres de la commission des marchés de la Wilaya, sont les deux structures les plus «prisées» par les élus de l’assemblée. Bien éloignés du véritable terrain, des préoccupations sociales et du développement d’Oran et de sa région, bon nombre d’élus locaux ne fonctionnent hélas, qu’au registre de l’agitation politicienne et partisane. Profitant d’un statut leur permettant l’accès direct aux oreilles du pouvoir local, certains ne pensant surtout qu’à leurs intérêts personnels… Fatalement, quand il n’y a aucun représentant crédible, aucun relais social intègre et compétent, aucun appui aux ambitions légitimement exprimées, la porte reste ouverte aux inepties, aux tâtonnements et souvent aux dérives, dans la gestion et la prise en charge de la Cité oranaise… Au final, s’interrogent à juste titre les Oranais anonymes, à quoi peut bien servir une APW ?

Par S.Benali