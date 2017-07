A quoi sert la «feuille de route» d’un Wali?

Intervenant à l’occasion de la session estivale de l’APW, le wali d’Oran a présenté aux élus locaux, un résumé de sa «feuille de route». Sans grande surprise, le nouveau responsable local a insisté, sur les dossiers de l’emploi, du logement et bien évidemment de la lutte contre l’insalubrité. Évoquant l’échéance des Jeux Méditerranéens qui se dérouleront à Oran en 2021, M. Chérifi a indiqué, qu’il s’agissait-là «d’un grand défi devant permettre de prouver les capacités organisationnelles de l’Algérie, afin de pouvoir prétendre à d’autres manifestations d’envergure». L’éradication des bidonvilles, le respect des règles d’urbanisme, la protection des terres agricoles et bien d’autres aspects de la gestion du cadre de vie communautaire, ont été cités par le Wali, dans les mêmes formes et les mêmes contours que ses prédécesseurs, installés au chevet de la Cité. Allant même peut-être un peu plus loin dans les engagements et les promesses récurrentes, de «création de richesse et d’emploi, en encourageant l’investissement privé». «L’administration, assure-t-il, récupérera les assiettes foncières qui n’ont pas encore été exploitées par les investisseurs bénéficiaires…Nous comptons récupérer le foncier non exploité et le redistribuer». En quoi les nouveaux bénéficiaires des terrains récupérés, seraient-ils plus crédibles ou plus malins pour contourner les entraves et les embûches qui pénalisent les procédures d’investissement ? Comme tant d’autres avant lui, M. Chérifi a déclaré, vouloir faire du dossier de l’environnement et de l’embellissement de la ville «une affaire personnelle». Et comme ses prédécesseurs, il annonce la création de commissions spéciales chargées du suivi de l’hygiène et de l’environnement au niveau des daïras et communes». Une feuille de route, des recommandations et des engagements qui ressemblent à s’y méprendre, aux discours de ces anciens walis, devenus plus tard, ministres de la République, mais qui ont laissé derrière eux une ville sale, nauséabonde et bien flétrie par les tares, les inepties et les dérives urbaines irréductibles. Hier encore, les résidents de la cité des 1245 logements dite «USTO/HLM», défonçaient l’amoncellement des détritus, gravas et déblais abandonnés par un entrepreneur sur le chantier inachevé «d’amélioration urbaine». Un chantier scandaleux, qui traduit à lui seul, l’ampleur du laxisme et du déficit de crédibilité des pouvoirs publics, incapables de répondre aux attentes de ces habitants. Ce soit disant chantier «d’amélioration urbaine» abandonné depuis plus de trois ans, a plongé la cité des 1245 logts, déjà clochardisée, dans un hideux décor, avec ses trottoirs défoncés et inachevés, ses allées poussiéreuses, délabrées, ses caves inondées, ses vides sanitaires squattés et ses inepties hallucinantes, commises ici, dans une totale impunité… Sans parler des marchands informels de fruits et légumes, qui squattent la voie publique et créent ici et là, même devant le siège de l’Agence Algérie Télécom, en face de l’école primaire, des points de vente illicites, dignes d’une «ruralisation avancée». Les cris des marchands, l’insalubrité, les mauvaises odeurs, les animaux errants et les moustiques, sont le lot quotidien des résidents de cette cité qui subissent ce diktat, malgré les nombreuses doléances adressées aux quatre ou cinq anciens walis successifs, de passage aux commandes de la Wilaya. M. Mouloud Chérifi saura-t-il les écouter ? Certainement. Mais pourra-t-il résoudre les problèmes exposés…?

Par S.Benali