A quoi sert le «fichier des fraudeurs»?

Sur les 919 importateurs contrôlés en 2016, au niveau de la wilaya d’Oran, pas moins de 103 d’entre eux ont été inscrits, au fichier des fraudeurs. Soit plus d’un dixième des opérateurs dans ce secteur, ayant reçu la visite des inspecteurs du commerce. Cette information lapidaire, qui vise surtout à mettre en exergue, l’effort des responsables concernés par cette mission, n’a en réalité rien d’extraordinaire, ni de surprenant, quand on connaît l’état des lieux de ce domaine de l’importation, soumis depuis longtemps à la loi de la jungle. Selon une source de la direction du Commerce, reprise par la presse locale, ces contrôles ponctuels des activités d’importation, visant à l’assainissement du commerce extérieur, l’infraction la plus courante est l’absence de local. Sur les 103 importateurs «épinglés», plus de la moitié ont été donc verbalisés, pour «exercice d’activité sédentaire», sans local commercial. On nous précise aussi, que conformément au dispositif réglementaire, les agents de contrôle ont procédé au blocage de leurs opérations commerciales. Pour 21 autres importateurs, les inspecteurs chargés du contrôle ont relevé un défaut de facturation, autre infraction sanctionnée par la loi sur la concurrence. Huit autres opérateurs avaient changé d’adresse, sans porter ces modifications, sur le registre de commerce. Il s’agit souvent, d’importateurs activant dans la revente en l’état, dans le domaine de l’agro-alimentaire. Face à ces infractions, les 103 opérateurs ont été inscrits au fichier des fraudeurs. Ces dossiers ont été adressés à la justice, pour inciter les contrevenants à s’acquitter de leurs dettes, vis-à-vis du Trésor public. Des préjudices énormes, qui se chiffrent à des millions, voire des milliards de centimes. Mais au delà de ces missions de contrôle et de verbalisation des infractions, on peut légitimement s’interroger sur les véritables causes, qui permettent de générer ces situations d’anarchie et ces dérives, indignes d’un Etat de droit. La rigueur élémentaire, dans le fonctionnement de toute activité commerciale, permettrait, en toute logique, d’empêcher un «tricheur» d’exercer, notamment dans le secteur de l’importation. Il se trouve qu’il existe des codes de registre pour commerçants non sédentaires, tels que la vente à domicile ou par Internet, où le local n’est pas exigé. Certains en profitent, pour retirer ce registre de façade, permettant de facturer, mais s’adonnent en parallèle à une activité de «trabendo à grande échelle», surtout dans le domaine des produits alimentaires et l’habillement. Des conteneurs entiers de produits sont ainsi déjà vendus, avant aux grossistes et grands épiciers de la région, avant même leur arrivée au port d’Oran. Et c’est évidement à ce niveau, que l’on devine le déficit de contrôle et de rigueur. Sans parler du reste : la corruption et la «rachwa» contagieuse et irréductible ! Alors à quoi donc peut bien servir ce fameux «fichier des fraudeurs» ?

Par S.Benali