La question peut paraître brusque, mais elle mérite vraiment d’être posée. Donald Trump gère-t-il l’Amérique et le monde exactement comme il gérait ses entreprises ? L’homme peut paraître brusque et donner l’impression de vouloir aller au clash avant de prendre tout le monde en contre-pied et développer un discours diamétralement opposé à tout ce qu’il avait avancé auparavant.

Une méthode qui a fait ses preuves dans le monde des affaires et qui a fait plier plusieurs concurrents et qui a sûrement accompagné l’ex-magnat de l’immobilier dans son fantastique succès qui a mis ses entreprises au firmament des sociétés les plus puissantes au monde. Une réalité indéniable et que peu peuvent contester. Mais peut-on transporter cette efficace méthode sur le plan politique. Et peut-on surtout le faire quand dans cette pression peut éclater une guerre ?

Trump, en tous les cas, ne se pose pas la question, et il l’a déjà prouvé dans le dossier nord-coréen où il s’est adonné à une salve de critiques, de menaces et d’injures, rarement connue et vécue dans l’histoire des relations internationales avec le leader coréen Kim Jong-un, avant de braquer subitement et de rencontrer son ennemi d’hier qu’il a couvert d’éloges et avec lequel il a réussi le deal inespéré de normaliser les relations entre les deux pays.

Et le voilà qu’il refait le même coup avec l’Iran qu’il avait menacé des pires représailles une semaine avant, en se déclarant ouvert à une rencontre avec les responsables iraniens sans aucune condition préalable, déclarant à ce sujet, «je rencontre tout le monde». S’ils veulent que je les rencontre, je les rencontre. Quand ils veulent. Ce serait bon pour nous, bon pour eux, bon pour le monde».

Un virage à 180 degrés qui a fait l’effet d’une bombe dans les milieux diplomatiques, pas du tout habitués à ce genre de stratégie. Pour le moment rien ne dit que le président américain réussira encore son coup, car, l’Iran n’est pas la Corée du Nord. Et le président Rouhani est loin d’avoir les mêmes pouvoirs, en son pays, comme les a un certain Kim Jong-un qui décide de tout en Corée sans être dans l’obligation de consulter qui que ce soit. Et c’est peut-être là le petit détail qui fait que l’on ne réussit pas toujours en politique ce qu’on réussit fatalement et à tous les coups dans le monde des affaires.

Par Abdelmadjid Blidi