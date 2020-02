<span style='text-decoration: underline;'>Festival national de cross</span>:<br><span style='color:red;'>«Abdel Madjid Oubaida et Omar Ben Habilis»</span>

Hichem Bouchicha et Riham Senani remportent le titre Les coureurs Hichem Bouchicha, du Centre du regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun (Alger), et Riham Senani de l’Equipe de la Protection civile d’Alger, ont remporté samedi le titre de la cinquième édition du Festival national de cross «Abdel Madjid Oubaida et Omar Ben Habilis» (messieurs et dames), organisé dans la forêt d’El-Baaraouia de la commune d’El Khroub (Constantine).

Cette compétition qui s’est déroulée dans un climat printanier, a été marquée par une domination totale des crossman séniors du Centre de regroupement et de la préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun sur un parcours de 8 km, a-t-on relevé, notant que Hichem Bouchicha a arraché la première place, suivi de Youcef Aadouche et de Rabah Khaoua respectivement à la deuxième et la troisième place. Chez les dames, la première place de l’épreuve, qui s’est déroulée sur un parcours de 6 km, est revenue à, Riham Senani, de l’équipe de la Protection civile d’Alger, suivie de Dahmani Kenza de Bordj Bou Arreridj et l’athlète Abir Refas de Souk Ahras, respectivement deuxième et troisième du classement. Au total 915 coureurs ont pris part à ce festival, dont 230 coureurs représentant 115 clubs issus de 24 wilayas, a indiqué à l’APS le président de la ligue de wilaya d’athlétisme de Constantine, Riad Ben Kara, soulignant que les bonnes conditions météorologiques et le parcours de la forêt d’El Baaraouia, qui avait été réhabilité, ont contribué à la réussite de cette manifestation sportive. Des prix et des médailles ont été remis aux trois premiers gagnants ainsi qu’aux présidents d’équipes, a-t-on signalé. De son côté, le président de la Fédération algérienne d’athlétisme, Abdelhakim Dib, a estimé que l’organisation de ce genre de festivals ainsi que des tournois à travers le pays permettra une meilleure préparation des coureurs pour diverses compétitions nationales et internationales ainsi que la promotion du cross.