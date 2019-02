<span style='text-decoration: underline;'>Présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>Abdelaziz Bouteflika officiellement candidat du FLN</span>

Le président Abdelaziz Bouteflika est le candidat du Front de Libération Nationale (FLN) pour la prochaine élection présidentielle.

Le premier magistrat du pays est exhorté par l’ex-parti unique de continuer son œuvre à la tête du pays. Lors d’un meeting populaire, organisé hier à la coupole Mohamed Boudiaf à Alger, le FLN a désigné officiellement le chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, candidat du parti pour le prochain rendez-vous électoral.

L’annonce de cette désignation a été faite hier par Mouad Bouchareb, coordinateur de l’Instance provisoire du FLN, lors d’un discours prononcé à cette occasion.

« Le FLN présente officiellement le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, candidat à la prochaine élection présidentielle », a-t-il déclaré devant un parterre de personnalités politiques et d’autres citoyens venus de plusieurs wilayas du pays. Après la déclaration officiellement de la candidature de Abdelaziz Bouteflika en tant que candidat du FLN à l’élection présidentielle du 18 avril prochain, le responsable du parti a énoncé les réalisations du président de la République durant les 20 dernières années.

« C’est une demande du peuple algérien en faveur de la continuité et de la stabilité » fait-il valoir en invitant, à la fin de son propos, l’assistance à « entamer une campagne électorale forte en faveur de Abdelaziz Bouteflika », a ajouté Mouad Bouchareb dans une salle archicomble.

Le meeting populaire est marqué par la présence de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de nombreuses figures du FLN.

Il s’agit notamment de Abdelaziz Ziari, ex président de l’APN, Abderrahmane Bélayat, Djamel Ould Abbes, Said Bouhadja, Tahar Hadjar, Tayeb Louh, Mahdjoub Bedda, Said Barkat, Mohamed Séghir Kara et Salah Goudjil.

En plus des personnalités politiques, d’autres figures représentants divers horizons étaient parmi les présents, à l’instar du président du Forum des chefs d’entreprises, Ali Haddad ainsi Taybeb El Houari de l’ONEC et Mohamed Alioui de l’UNPA.

Pour ce qui est de l’ambiance, les organisateurs ont diffusé sur des écrans géants le parcours du président de la République dans la diplomatie et son parcours à la tête de l’Etat.

Par ailleurs, divers passages ont montré le premier magistrat du pays lorsqu’il avait présidé l’Assemblée Générale de l’ONU.

Un reportage sur la réconciliation nationale, lancée par Abdelaziz Bouteflika après des années de terrorisme, a été aussi diffusé lors de cette cérémonie.

Les organisateurs ont également diffusé des vidéos rappelant les différentes réalisations durant les mandats du chef de l’Etat à l’instar de l’autoroute Est Ouest, les lignes de tramway, le nouveau terminal de l’aéroport d’Alger, la Grande Mosquée, entre autres.

Les réformes lancées ces dernières années dans divers secteurs ont été aussi rappelées par les organisateurs.

Alger: Samir Hamiche