<span style='text-decoration: underline;'>Il a été nommé, hier, par le président de la République </span>:<br><span style='color:red;'>Abdelaziz Djerad, nouveau Premier ministre</span>

Le président de la République a nommé, hier, Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre. Personnalité non partisane, M.Djerad a occupé plusieurs responsabilités et hautes fonctions de l’Etat. Avec cette nomination, le président de la République donne le premier signe de sa volonté de concentrer la mission du gouvernement sur des aspects très concrets, très éloigné de la politique politicienne. Politologue de formation, le nouveau Premier ministre est à même de comprendre les dédales du discours politique et peut donc éviter les circonvolutions qui font perdre du temps. Avec un profil technocrate, pour s’être occupé du secrétariat général de la présidence de la République sous Zeroual, l’homme n’est pas étranger au mode de fonctionnement des institutions de l’Etat. Mais pour cette nouvelle mission que lui confie Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz Djerad doit s’armer de beaucoup de volonté et de détermination. Il a donné l’impression, hier, d’être pleinement conscient des défis qui l’attendent. Il n’a pas manqué d’entrée d’éviter tout individualisme en affirmant qu’il va falloir «travailler ensemble pour relever les défis socioéconomiques auxquels se heurte le pays». Relevant le fait que «nous sommes aujourd’hui devant un défi majeur qui consiste en le recouvrement de la confiance en notre société», M.Djerad met en évidence «la nécessité de travailler avec l’ensemble des compétences nationales, des cadres du pays et des citoyens et citoyennes». Cela pour la méthode. Quant aux objectifs, le nouveau premier ministre s’assigne prioritairement le but de «relever les défis socioéconomiques et sortir de cette période délicate que traverse notre pays». Il a, pour ce faire, un outil déjà validé par le suffrage universel. Il s’agit du programme du président de la République qui «est à même de nous permettre de travailler dans l’intérêt suprême du pays», souligne-t-il.

Ce natif de Khenchela, né le 12 février 1954, affiche donc une volonté de ne pas sortir des engagements présidentiels et les mettre en œuvre. L’une des plus urgentes sera l’animation d’un dialogue national à l’effet de proposer une nouvelle Constitution. Diplômé de l’institut des sciences politiques et des relations internationales d’Alger en 1976 et Docteur d’Etat en sciences politiques de l’université de Paris en 1981, l’homme dispose de bagages pour orienter au mieux les débats.

Il faut savoir également, dans le parcours du Premier ministre qu’il est professeur des universités depuis 1992. Il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l’étranger. Il a contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l’Etat.

Il a occupé plusieurs responsabilités auparavant dont celle de Directeur de l’Ecole nationale d’administration (ENA) d’Alger de 1989 à 1992, de conseiller diplomatique à la présidence de la République de 1992 à 1993, et de secrétaire général de la présidence de la République (1993-1995).

Le nouveau premier ministre a occupé également le poste de directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale (1996-2000) et celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (2001-2003). Il est également auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences politiques et de relations internationales. Marié et père de 4 enfants,

M. Abdelaziz Djerad a accompli son service national de 1984 à 1986.

Cela pour sa biographie, pour le reste, les Algériens sont en attente de son gouvernement. Le président de la République a promis un exécutif rajeuni et neuf. Au Premier ministre de réaliser cet engagement du chef de l’Etat.

Anissa Mesdouf