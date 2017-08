<span style='text-decoration: underline;'>﻿lignes ferroviaires Tissemsilt-Boughezoul et Tissemsilt-Tiaret </span>:<br><span style='color:red;'>Abdelghani Zaâlane appelle à activer les chantiers</span>

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a déclaré mardi à Tissemsilt, que toutes les dispositions seront prises en vue de dynamiser les chantiers de réalisation des lignes ferroviaires Tissemsilt-Boughezoul et Tissemsilt–Tiaret dans la perspective de leur mise en exploitation avant la fin de l’année 2018.

L’impact socio économique de ce projet structurant, impose un redoublement des efforts engagés sur les deux chantiers et l’accélération de la phase d’installation des équipements, a indiqué le ministre, lors de la visite du site du chantier de réalisation de la ligne ferroviaire à Tissemsilt-Boughezoul qui s’étend sur un linéaire de 131 km et la réalisation de la nouvelle ligne de Tissemsilt–Tiaret–Relizane sur 185 km.

Les deux lignes ferroviaires enregistrent un taux d’avancement global de l’ordre de 75%, selon les responsables en charge de ce projet qui ont assuré, au cours d’un exposé détaillé présenté au ministre, que les 25% restant du projet, concernent le volet signalisation dont les procédures de concrétisation sont déjà engagées. Les voies ferrées M’Sila, Boughezoul et Tissemsilt Boughezoul, ainsi que la voie ferrée de Tissemsilt–Tiaret–Relizane seront livrées, d’après ces mêmes responsables, au mois de septembre 2018.

D’ailleurs, des instructions ont été données par le ministre au directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), pour prendre en charge, dès maintenant, la formation de l’encadrement, chargé de l’exploitation et la gestion de ces deux lignes, ainsi que le personnel affecté aux services et administratifs annexes. Par ailleurs, le ministre a affirmé: «Nous ne disposons pas actuellement de moyens pour financer le projet de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Khémis Miliana (Ain Defla)–Tissemsilt, qui est à l’étude». Le plan national de transport ferroviaire, prévoit l’extension du réseau de 4000 km actuellement, à 16000km dans les prochaines années, a indiqué le ministre, ajoutant que dans le cadre de ce plan, 2300 km de lignes sont en cours de réalisation et que tous les projets lancés, seront réceptionnés dans les délais impartis. Le ministre a inspecté le projet de renforcement et rectification de la route reliant RN 14 – CW 1, passant par El Ouat-Ouat sur 08 km du Pk 00+000 au Pk 08+000 dans le cadre du PCCE, tranche 2010/2014, pour un coût de 285 201 540 DA, dont le taux d’avancement est de 90%. Le ministre a insisté, sur le fait, que le projet sera achevé au plus tard, fin septembre 2017, ainsi que sur le réseau routier de la wilaya, long de 1524km, dont 251(RN), 502km, (chemins de wilaya), et 811km, (chemins communaux). L’état du réseau routier se présente comme suit: RN (202 km en bon état, 13 km en mauvais état). Les chemins de wilaya, (320 km en bon état, 76 km en moyen état et 106 km en mauvais état) et les chemins communaux (185 km en bon état, 448 km en moyen état et 178 km en mauvais état). Le linéaire total des CW et CC: 1313 km représente 86% du réseau routier de la wilaya dont 60% du réseau CW et CC, sont en état de dégradation avancée. La wilaya de Tissemsilt est caractérisée par son relief accidenté au Nord, où les zones montagneuses (massif de l’Ouarsenis), occupe près de 66% du territoire, expliquant dans une certaine mesure, les contraintes d’aménagement de l’espace local. Le reste du territoire est constitué par les zones de piémont et une plaine dont la topographie est plus ou moins vallonnée.

Mohamed Achraf