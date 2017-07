<span style='text-decoration: underline;'>COA </span>:<br><span style='color:red;'>Abdelhamid Berchiche à la tête de la commission d’éthique et de déontologie</span>

L’ancien ministre de la jeunesse et des sports, Abdelhamid Berchiche a été désigné président de la commission d’éthique et de déontologie du Comité Olympique et sportif algérien (COA), annonce mardi, un communiqué de l’instance olympique.

«Après consultation des membres du Bureau Exécutif de l’instance olympique et conformément à la résolution de l’AGO du COA, tenue le 27 avril dernier, le président du Comité Olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf a désigné, le Docteur en Droit, Abdelhamid Berchiche, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports entre 2001 et 2002, à la tête de la commission d’éthique et de déontologie de l’instance olympique», a indiqué le COA. La même source précise que le nouveau président de la commission d’éthique et de déontologie a occupé plusieurs fonctions académiques au niveau de l’Université algérienne. Doyen de la faculté de Droit d’Alger, Berchiche a été professeur de Droit Pénal, Recteur de l’Université de Tizi Ouzou.

Au volet sportif, Abdelhamid Berchiche (77 ans) avait pris les destinés des fédérations algériennes de Karaté (FAK) et de Tennis (FAT), et était un ex-membre du bureau fédéral de la fédération algérienne de football (FAF) et président de la commission des litiges de l’instance jusqu’en 2009.

Outre le président, la commission d’éthique et de déontologie du COA, est composée de: Mohamed Meridja (membre du bureau exécutif, vice-président de l’Union Africaine de Judo et président de la commission Coaching de la Fédération Internationale), Abderahmane Hammad (membre du BE, président de la commission des athlètes au COA), Docteur Fériel Chouiter, spécialiste en médecine de sport et vice-présidente de la commission médicale du COA, alors que Sid Ali Zaater, président de l’Union Africaine de Gymnastique (UAG) a été désigné rapporteur de la commission.

Parmi les taches de la commission d’éthique et de déontologie, « veiller au respect de la Charte olympique par les membres du mouvement olympique et sportif algérien, diligenter des enquêtes sur les cas de corruption, de dépassements, d’infractions à l’éthique et proposer des mesures et sanctions au comité exécutif du COA.