<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès | Cinquième édition du cyclisme</span>:<br><span style='color:red;'>Abdelkader Belmokhtar endosse le maillot jaune</span>

Après la deuxième étape disputée, le coureur Belmokhtar Aek du Groupe Pétrolier (GSP), a préservé son maillot jaune jusqu’à la dernière journée synonyme de round d’honneur pour cette fête de la petite reine.

Sur une distance de 120 kilomètres disputée le quatre 4 juillet 2017 pour le compte de la seconde journée, le fait marquant est la traversée au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, notamment en passant par les localités de Télagh, Merine, Sidi Chaib et Dhaya. La veille, c’est-à-dire pour la première journée, il fallait passer à l’ouest de la wilaya en passant par Sidi Lahcen, Lamtar, Sidi Ali Boussidi, Sehala et traverser Sidi Hammadouche et Sidi Brahim vers le nord du chef-lieu. La journée du sud a permis au sprinter Kerrar Ayoub de l’équipe SOVAC, de s’imposer au sprint final devant Ouitis Mohamed Zakaria du Club des Lions de l’Atlas de Blida, poursuivi en troisième position par Mehdi Lounis de l’AS Sûreté nationale dans la catégorie des seniors. Pour les juniors qui étaient au nombre de 32, c’est Assal Nadjib du club des Lions de l’Atlas de Blida, qui a remporté l’étape, en franchissant la ligne d’arrivée suivi par son dauphin et coéquipier Saber Belmokhtar et le troisième Ogbi Wail Brahim de l’IRBEK de Biskra. Au classement général, et sur les 66 cyclistes séniors, Abdelkader Belmokhtar du Groupe Sportif Pétroliers, a conservé le maillot jaune et remporte cette cinquième édition du tour national de la Mekerra à l’issue des trois étapes disputées. Dans la journée du cinq juillet, c’était au tour du prix de Bel-Abbès qui se déroula au chef-lieu de la wilaya. Au départ, on comptait 44 coureurs dans la catégorie des seniors et 20 juniors. Pour une étape de 40 km dans un circuit fermé de 20 tours, c’est Assal (Atlas Blida), qui remporta la course des juniors, suivi en seconde place par Nehari Amine du club Amel et Belmokhtar Sabeur du GSP en 3ème place. Chez les séniors, Lagueb Azzedine du GSP, remporta l’étape de 50 km (25 tours) avec un chrono de 1h5’07 et un sprint avant la ligne d’arrivée pour surclasser Belabbassi Amine de SOVAC et Hamza Yacine (GSP). A rappeler, que ce cinquième tour de Sidi Bel-Abbès qui devait être maghrébin, a été seulement d’envergure nationale (15 équipes algériennes) après l’absence des clubs de la Tunisie et le Maroc.

B.Didéne