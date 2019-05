<span style='text-decoration: underline;'>Equitation / Grand prix Ramadhan de sauts d’obstacles Es Senia Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Abdelkrim Benbernou du club Farés Mostaghanemi remporte le trophée</span>

Le club «Cavalier oranais» a organisé au niveau de son centre équestre d’Es Senia(Oran), en collaboration avec la fédération équestre algérienne(FEA), le grand prix Ramadhan.

Ont pris part à cette manifestation équestre de deux jours, 60 cavaliers qui ont représenté 13 clubs, à savoir, le cavalier oranais, étrier oranais, El Moughit, Haras Mansour de Mostaganem, El Farés de Mostaganem, Béni Ameur de Sidi Belabbes, Khalid Ibn El Oualid de Tlemcen, marguerite de Tlemcen, Tadj Ain Defla, Establette Casa Nova de Boufarik, Chabou Abdelkader Kharouba Alger, Nedjm Chark de Constantine et étrier de Mascara.

Il est à noter que ce prix Ramadhan n’a pas été organisé depuis près d’une dizaine d’années. La dernière édition qui s’est déroulée à Kharouba Alger, remonte au Ramadhan 2010. Une minute de silence a été observée à la mémoire d’Abderrahmane Chettih, le doyen et l’un des piliers de l’équitation moderne et traditionnelle en Algérie, de la ligue de Laghouat, décédé il y a peu de temps. Le programme de cette compétition durant la première soirée, a concerné des exhibitions pour débutants, filles et garçons, ainsi que des tours qualificatifs au grand prix cadets et seniors. Une bonne assistance dont des férus de la discipline ont répondu présent. La deuxième soirée a concerné les finales des épreuves cadets et seniors. Le cavalier, Abdelkrim Benbernou, du club équestre El Farés El Mostaghanemi, montant Sydney, a remporté le Grand Prix Ramadhan de saut d’obstacles. Le vainqueur du prix Ramadhan et sa monture ont réalisé un sans faute, devant Mohamed Amine Cherienne montant Bohème d’Emel du club Haras étoile de l’Est. La 3eme place du podium est revenue au cavalier Belkacem Chelef, enfourchant Tuti Quanti du club El Farés Mostaghanemi. S’agissant des cadets, le jeune Tarek Zoubir, montant Rif du club Tadj d’Ain Defla a décroché le prix Ramadhan dans sa catégorie. Au terme de cette compétition, une cérémonie de remise de trophées a été organisée dans une belle ambiance. Mohamed Habib Bendjelida, le directeur du tournoi et organisateur, s’est montré satisfait du bon déroulement de ce grand prix : « Je suis un des responsables du club le cavalier oranais et en même temps le directeur du tournoi. Nous avons organisé cette compétition équestre dans le cadre de l’animation du mois de Ramadhan. Notre club renoue donc avec cette compétition en collaboration avec la FEA. On a saisi l’occasion après une année de la création de notre club, pour inviter des cavaliers de différentes régions du pays. Une bonne opportunité pour les familles de se réunir dans un cadre agréable. Je remercie fortement le cavalier Badreddine Cheriene qui est venu de Constantine avec son cheval ainsi que la cavalière Mouna Abdelatif venue d’Alger. Ils sont à féliciter pour leur sportivité. Je suis satisfait du nombre de participants, malgré certaines absences en raison des contraintes du déroulement de cette complétion en nocturne, car Il est difficile pour certains chevaux de concourir de nuit. Oran peut s’enorgueillir s’enorgueillir d’avoir aujourd’hui trois grands clubs équestres, à savoir, l’étrier oranais, El Moughit et le cavalier oranais. Nos pistes de sauts sont aux normes internationales et tous les moyens ont été mis pour une bonne organisation. Je félicite les vainqueurs de ce prix Ramadhan».