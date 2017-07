<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 Mobilis/ JSM Béjaia</span>:<br><span style='color:red;'>Abdeslam Moussa (MCO) nouvelle recrue estivale</span>

L’attaquant du MC Oran (Ligue 1 algérienne de football) Abdeslam Moussa s’est engagé samedi pour un contrat de deux saisons avec la JSM Béjaia, a annoncé samedi le pensionnaire de Ligue 2 Mobilis sur son site officiel.

Très actif sur le marché des transferts, la formation de «Yemma Gouraya» a assuré auparavant l’arrivée de plusieurs éléments à l’image de l’attaquant de l’AB Boussaâda, Belgherbi Abdelwahid, ainsi que les trois sociétaires de l’US Biskra : le milieu récupérateur Mohamed Benchaira et le défenseur central Aklil Nazim. Côté départs, la JSMB s’est passée de certains éléments à l’image de Andane H’mida et Abdelmalik Haddef. L’équipe, sous la conduite du nouvel entraineur Mounir Zeghdoud, se trouve actuellement en stage au niveau de l’école olympique d’El-Baz à Sétif, avec au menu un match amical qui viendra conclure ce regroupement qui prendra fin mercredi prochain. Un second stage est prévu en Tunisie. Par ailleurs, la JSMB a désigné Brahimi Mohamed en qualité de président intérimaire du club sportif amateur (CSA) en remplacement Guellati Zahir, qui s’est retiré pour des raisons de santé La JSMB entamera la saison footballistique 2017-2018 en déplacement sur le terrain du RC Relizane, dans le cadre de la 1re journée de la compétition prévue le vendredi 25 août prochain.