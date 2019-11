A la 7e journée de la campagne électorale, il est désormais admis l’absence de toute alliance électorale. Les partis qui font le paysage politique national n’ont pas fait leur choix entre les cinq candidats. Il n’y a pas eu de rassemblements autour de l’un ou l’autre candidat. Cette élection présidentielle a donc, ceci d’intéressant, est que le prochain chef de l’Etat n’aura que son parti derrière lui, le jour où il devra gouverner. Une situation plutôt compliquée en apparence, mais qui, en réalité, est également porteuse de quelques aspects positifs.

L’absence d’une quelconque alliance contractée entre plusieurs micro-partis islamistes ou autres, dirigés par des cadres peu crédibles permet d’éviter une réédition d’une forme de gouvernance où le chef de l’Etat travaillera sur la base du quota plutôt que celui de la compétence. Il est entendu, au vu de l’expérience partisane dans notre pays qu’au lieu d’être une force agissante au sein des Institutions et dans la société, les formations politiques tendent à ressembler à des mécanismes tout droit sortis de l’ancien système. Ainsi, on aura eu le loisir de constater après plus de 20 ans de pratiques politiques, les partis politiques n’ont jamais été le reflet des institutions de la Républiques qu’ils occupent, le temps de mandats et respectent avant et après leur arrivée au pouvoir.

De fait, l’attitude passive de nombreux cadres de ces formations face au « tripatouillage » dont ont été victimes les institutions du pays, a produit des «ailes dures» et autres «moues» dans les partis d’opposition et laissé ceux exerçant le pouvoir en «roue libre», ce qui a conduit à une «instrumentation» des cadres institutionnels, au profit de castes et autres groupes, dont les intérêts ne s’accordent aucunement avec celui de la société. Il y a lieu de constater que cette manière de faire a, au lieu de redonner vie à la vie politique après plusieurs décennies de parti unique, usé les idées nobles que les Algériens avaient de l’idéal politique et démocratique.

Ce constat étant fait, il faut espérer qu’il soit partagé par le prochain président de la République qui, de par la configuration de la campagne électorale, n’aura pas de compte à rendre à une quelconque coalition et disposera donc d’un terrain quasi vierge d’où il pourra édifier une nouvelle scène politique, reposant sur les convictions, les compétences et certainement pas sur les allégeances et les « retour de service rendus».

Par Nabil.G