<span style='text-decoration: underline;'>Législatives 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Absence totale de leaders de partis pour la campagne électorale à Tindouf</span>

Les leaders (présidents et secrétaires généraux) des partis politiques n’ont à ce jour animé aucun meeting de campagne électorale dans la wilaya de Tindouf, en prévision des législatives du 4 mai prochain, a-t-on constaté. Les meetings populaires, organisés dans cette wilaya frontalière depuis le début de la campagne électorale, le 9 avril dernier, ont été animés uniquement par les têtes de listes de candidats, ainsi que par certains cadres nationaux de partis politiques concernés.

Rencontrés par l’APS, des représentants de ces partis politiques ont fait savoir que l’absence des leaders de partis est due au programme «intense» de cette campagne à travers différentes wilayas du pays, outre les horaires de vols de et vers Tindouf, considérés comme les principaux facteurs contrariant l’organisation de grands meeting populaires dans cette wilaya du Sud-ouest, sachant que l’après-midi est la période de la journée favorable pour drainer un public nombreux, en dépit de la hausse du mercure. Les sièges et les permanences de partis, ouverts à l’occasion des Législatives, ont été réservés comme des espaces pour tenir des rencontres de proximité avec les citoyens et mobiliser les électeurs.

Lors de cette campagne électorale, la permanence indépendante chargée du suivi et du contrôle des élections n’a enregistré aucun dépassement, si ce n’est quelques observations liées à l’affichage désordonné dans les espaces réservés à l’opération. De son côté, la Direction locale de la réglementation et des affaires générales (DRAG) a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin d’assurer le déroulement de la campagne dans de bonnes conditions, a précisé son directeur, Mokadem Cheikh.

La wilaya de Tindouf compte un corps électoral de 85.773 inscrits, répartis sur 19 centres électoraux totalisant 159 bureaux de vote, dont 10 itinérants, à travers les communes de Tindouf et d’Oum Laâssel. Il s’agit de quatre bureaux itinérants pour la commune de Tindouf (Ghar Djebilat, Chenachène, Tafagoumt et Hassi-Naga) et de six autres pour la commune d’Oum Laâssel (environs d’Oum Laâssel, Hassi-Mounir, Hassi El-Beida, Houaouiche, Bouokba et Oued El-Kharb), selon les données de la DRAG.